MUSIQUE

Le Vienna Boys Choir se produit samedi à Alma. (Spécial pour la Gazette Démocrate/(c) Lukas Beck)

Chœur de garçons de Vienne

Le Chœur de Garçons de Vienne, en tournée pour marquer son 525e anniversaire, se produira samedi à 19 heures au Skokos Performing Arts Center, 103 E. Main St., Alma. Aucun programme n’a encore été annoncé. Les billets coûtent entre 36 et 50 $. Appelez le (479) 632-2129 ou visitez skokospac.org.

Lil Dagover et Conrad Veidt dans “Le Cabinet du Dr Caligari”. Thought Form Collective propose une partition improvisée en direct pour une projection du film muet de 1920 Monday à Fayetteville. (Photo d’archives du Democratic-Gazette)

Note du « Cabinet »

Thought Form Collective, un ensemble de chambre basé dans le nord-ouest de l’Arkansas, fournira une partition improvisée en direct pour une projection du film muet de 1920. “Le Cabinet du Dr Caligari”, 19 heures lundi à Like Community, 70 N. College Ave., Fayetteville. Il fait partie de la série Trillium Salon du Crystal Bridges Museum of American Art, en partenariat avec Pinpoint. Les billets, 10 $, comprennent des collations et des boissons données. Visitez trilliumsalonseries.com/live-scoring-the-silents.

Le quatuor a cappella zimbabwéen Nobuntu se produit lundi à Helena-West Helena. (Spécial au Democrat-Gazette)

Chanteurs zimbabwéens

Nobuntu, un quatuor féminin a cappella du Zimbabwe, interprète un programme de chansons folkloriques traditionnelles zimbabwéennes et d’arrangements originaux lundi à 19 heures au Hendrix Fine Arts Center, Phillips Community College-University of Arkansas, 1000 Campus Road, Helena-West Helena. Cela fait partie de la série de concerts Warfield ; l’entrée se fait par billet gratuit – visitez warfieldconcerts.com.

ETC.

Journée Johnson

Le dévoilement mercredi à 10 heures d’une statue – créée par Susan Holley Williams, originaire de Dumas – de John H. Johnson, fondateur et éditeur de Johnson Publishing Co. et des magazines Ebony et Jet, donne le coup d’envoi de l’observation de la cérémonie annuelle. Journée John H. Johnsonau Musée John H. Johnson, 604 President St., Arkansas City.

Williams dévoilera la statue au début du sentier Robert S. Moore Jr. des parcs d’État de l’Arkansas et partagera également les détails de son travail. Les événements de la journée, de 10 h à 15 h, marquent également le début du sentier du patrimoine du delta des parcs d’État de l’Arkansas à Arkansas City.

Créée par les Amis du Musée John H. Johnson et promulguée par la loi lors de la 92e Assemblée générale de l’Arkansas, la journée commémorative rend hommage à la vie et à l’héritage du natif d’Arkansas City (1918-2005).

La journée John H. Johnson, mercredi au musée John H. Johnson d’Arkansas City, rend hommage à Johnson, fondateur et éditeur des magazines Johnson Publishing Co. et Ebony and Jet. (Photo d’archives AP/Ted S. Warren)



La programmation (événements ayant lieu au musée, au début du sentier Heritage Trail et dans le quartier historique et la pelouse du comté de Desha) :

◼️ Une conversation entre Linda Johnson Rice, PDG de Johnson Publishing Co. ; Roy Lewis, ancien photographe de Johnson Publishing ; et l’auteur, éditeur et chroniqueur présidentiel Janis F. Kearney concernant l’héritage de Johnson et le rôle des médias noirs dans le maintien et la prospérité de l’histoire des Noirs.

◼️ Une démonstration de cuisine pratique par Cooking With Soul Chef Jarita Frazier-King de Soul Food Natchez et comme on le voit dans “Searching For Soul Food” de Hulu. La manifestation célébrera l’histoire et la culture des traditions culinaires noires au cours des années 1900, lorsque Johnson était enfant à Arkansas City.

◼️ Une démonstration de la Mississippi Valley State University sur le jug band et la musique d’époque avec un zoo pour enfants musical.

◼️ Une présentation sur l’architecture et l’histoire du musée.

◼️ Présentations de l’Université de l’Arkansas à Pine Bluff, de l’Arkansas State University et d’autres.

Les prix John H. Johnson Day seront également décernés au membre du Congrès américain Danny K. Davis et à l’entraîneur Larry Clark dans la catégorie humanitaire ; Lewis dans la catégorie des médias et du journalisme ; et Michele Ghee (ancienne PDG du magazine Ebony) dans la catégorie affaires et entrepreneuriat.

L’entrée est gratuite; des food trucks vendront des produits comestibles. Visitez johnhjohnsonmuseum.org.