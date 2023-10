Le vieillissement du système immunitaire peut être révélé par tomodensitométrie

17 octobre 2023 — Le thymus, un petit organe relativement inconnu, pourrait jouer un rôle plus important dans le système immunitaire des adultes qu’on ne le pensait auparavant. Avec l’âge, le tissu glandulaire du thymus est remplacé par de la graisse, mais, selon une nouvelle étude de Université de Linköping (LiU) en Suède, la vitesse à laquelle cela se produit est liée à des facteurs liés au sexe, à l’âge et au mode de vie. Ces résultats indiquent également que l’apparence du thymus reflète le vieillissement du système immunitaire.

« Nous, médecins, pouvons évaluer l’apparence du thymus à partir de presque tous les scanners thoraciques, mais nous avons tendance à ne pas considérer cela comme très important. Mais il s’avère maintenant que l’apparence du thymus peut réellement fournir de nombreuses informations précieuses dont nous pourrions bénéficier et en apprendre davantage », déclare Marten SandstedtMD, PhD, au Département de radiologie de Linköping et au Département de santé, de médecine et des sciences de la santé, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Linköping.

Le thymus est une glande située dans la partie supérieure de la poitrine. On sait depuis longtemps que ce petit organe est important pour le développement des défenses immunitaires chez les enfants. Après la puberté, le thymus diminue de taille et est finalement remplacé par de la graisse, selon un processus appelé dégénérescence graisseuse. Cela a été interprété comme signifiant qu’il perdait sa fonction, c’est pourquoi le thymus a longtemps été considéré comme sans importance dans la vie adulte. Ce point de vue a cependant été remis en question dans certaines études de recherche mineures, principalement sur des animaux, qui indiquent qu’avoir un thymus actif à l’âge adulte peut être un avantage et pourrait offrir une résilience accrue contre les maladies infectieuses et le cancer. Jusqu’à présent, seules très peu d’études ont examiné le thymus chez l’adulte.

Dans la présente étude, publiée dans Immunity & Ageing, les chercheurs ont examiné l’apparence du thymus dans les tomodensitogrammes thoraciques de plus de 1 000 Suédois âgés de 50 à 64 ans, qui ont participé au vaste projet. Etude SCAPIS (Étude suédoise de bioimage cardiopulmonaire). SCAPIS comprend à la fois une imagerie approfondie et des évaluations complètes de la santé, y compris des facteurs liés au mode de vie, tels que les habitudes alimentaires et l’activité physique. Dans leur sous-étude SCAPIS, les chercheurs ont également analysé les cellules immunitaires dans le sang.

« Nous avons constaté une énorme variation dans l’apparence du thymus. Six participants sur dix présentaient une dégénérescence graisseuse complète du thymus, beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, ainsi que chez les personnes souffrant d’obésité abdominale. Le style de vie comptait également. Un faible apport en fibres, en particulier, était associé à une dégénérescence graisseuse du thymus », explique Mårten Sandstedt.

L’étude des chercheurs de Linköping apporte de nouvelles connaissances en associant l’apparence du thymus aux facteurs de mode de vie et de santé, ainsi qu’au système immunitaire. Dans le développement du système immunitaire, le thymus agit comme une école pour un type de cellules immunitaires appelées cellules T (où le T signifie « thymus »). C’est là que les lymphocytes T apprennent à reconnaître les bactéries, les virus et d’autres éléments étrangers au corps. Ils apprennent également à être tolérants et à ne pas attaquer tout ce qui fait partie du corps de la personne, ce qui pourrait autrement conduire à diverses maladies auto-immunes.

Dans leur étude, les chercheurs de LiU ont constaté que les individus présentant une dégénérescence graisseuse du thymus présentaient une régénération de lymphocytes T plus faible.

« Cette association avec la régénération des lymphocytes T est intéressante. Cela indique que ce que nous voyons dans les tomodensitogrammes n’est pas seulement une image, mais reflète également la fonctionnalité du thymus. Vous ne pouvez rien faire concernant votre âge et votre sexe, mais des facteurs liés au mode de vie peuvent être influencés. Il pourrait être possible d’influencer le vieillissement du système immunitaire », déclare Lena Jonasson, professeur au département de cardiologie de Linköping et au département de santé, de médecine et des sciences de la santé, faculté de médecine et des sciences de la santé de l’université de Linköping.

Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir savoir si l’apparition du thymus, et donc le vieillissement des défenses immunitaires, aura des implications sur notre santé. Les chercheurs passent maintenant à des études de suivi du thymus de l’ensemble des 5 000 participants au SCAPIS Linköping pour voir si les images du thymus par tomodensitométrie peuvent fournir des informations sur le risque futur de maladie.

