Le vieillissement du corps est plus rapide entre 44 et 60 ans. Comment lutter contre ce phénomène

Le vieillissement n’est pas un processus lent et linéaire, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de Stanford.

En fait, le vieillissement, en particulier le ralentissement du métabolisme et le plissement de la peau, peuvent se produire dans ce que les scientifiques décrivent comme «Ondes liées à l’âge » par rapport à une montée constante. L’étude publiée dans le Vieillissement de la nature La revue a constaté que les molécules du corps ainsi que les microbes et les bactéries qui composent le microbiome intestinal subissent des changements rapides à deux intervalles clés : 44 et 60 ans.

« Nous ne changeons pas simplement progressivement au fil du temps ; il y a des changements vraiment spectaculaires », a déclaré Michael Snyder, PhD, professeur de génétique à l’Université de Stanford et l’un des chercheurs de l’étude, dans le couverture de presse de l’université« Il s’avère que le milieu de la quarantaine est une période de changement radical, tout comme le début de la soixantaine. Et cela est vrai quelle que soit la classe de molécules que vous examinez. »

Selon l’étude, les changements moléculaires, lorsque les molécules et les microbes augmentent ou diminuent le plus, ont un impact sur le risque de maladie chronique, la capacité du corps à lutter contre la maladie et le rythme du vieillissement. Les changements chez les personnes de 40 ans étaient étroitement liés aux maladies cardiaques, à la fonction cutanée et musculaire et à la façon dont les personnes métabolisent la caféine, les graisses et l’alcool. Les changements moléculaires chez les personnes de 60 ans jouent un rôle dans le stress oxydatif, la santé immunitaire, les maladies cardiaques, le métabolisme de la caféine, les maladies rénales et le vieillissement cutané et musculaire. Cela correspond à la 12 signes du vieillissementcomme l’inflammation chronique et la sénescence cellulaire, qui se produisent au niveau moléculaire à mesure que les personnes vieillissent. Cela explique également pourquoi les personnes âgées sont plus sensibles à l’alcool, prennent du poids et subissent une perte musculaire liée à l’âge.

Les chercheurs ont étudié plus de 100 volontaires âgés de 25 à 75 ans qui ont donné du sang ou fourni des échantillons biologiques tous les quelques mois pendant près de deux ans, évaluant les changements dans plus de 135 000 molécules et microbes. Les auteurs ont conclu qu’une grande majorité des molécules et microbes, 81 %, ne changeaient pas de manière linéaire avec l’âge. Les changements les plus rapides se produisaient au milieu de la quarantaine et au début de la soixantaine, tant pour les hommes que pour les femmes.

« Cela suggère que si la ménopause ou la périménopause peuvent contribuer aux changements observés chez les femmes au milieu de la quarantaine, il existe probablement d’autres facteurs plus importants qui influencent ces changements tant chez les hommes que chez les femmes », a déclaré Xiaotao Shen, PhD, auteur de l’étude et professeur adjoint à la Nanyang Technological University Singapore, dans le communiqué de presse de Stanford. « L’identification et l’étude de ces facteurs devraient être une priorité pour les recherches futures. »

Bien que les mécanismes sous-jacents expliquant pourquoi des changements moléculaires rapides se produisent à ces deux intervalles clés soient largement inconnus et que l’étude n’ait recueilli des données qu’après un suivi de deux ans, elle envoie un message pour que vous accordiez une attention particulière à la priorité accordée à votre santé lorsque vous atteignez la quarantaine afin de lutter contre certains des changements moléculaires qui sont hors de votre contrôle.

Cela signifie un entraînement de résistance régulier pour contrer la perte musculaire, bouger quotidiennement pour compenser le risque de maladie cardiaque et manger des aliments entiers nutritifs et rassasiants pour lutter contre la baisse du métabolisme.

