Deux femmes âgées sont assises sur un banc en bordure de route en Chine. D’ici 2050, un tiers de la population chinoise aura plus de 60 ans.

Un économiste d’ANZ a averti mercredi que le vieillissement de la population chinoise aurait un impact important sur le monde, car la chaîne d’approvisionnement mondiale dépend fortement de la deuxième économie mondiale.

Le recensement de la Chine une fois par décennie publié mardi a montré que la population du continent était passée à 1,41 milliard de personnes au 1er novembre 2020. C’était le taux de croissance le plus lent depuis les années 1950.

« La tendance à la dépendance des personnes âgées va augmenter … C’est un avertissement non seulement pour la Chine, mais aussi pour le monde entier, car la Chine est au cœur de la chaîne d’approvisionnement », Raymond Yeung, économiste en chef de la Grande Chine à ANZ, a déclaré à « Squawk Box Asia » de CNBC.

« Au cours des prochaines années, la Chine perdra 70 millions (de sa) main-d’oeuvre… c’est donc un choc majeur pour la chaîne d’approvisionnement mondiale. »

Il a ajouté qu’un autre impact possible serait sur les marchés financiers, car le taux d’épargne élevé de la Chine a soutenu les marchés mondiaux. La Chine a l’un des taux d’épargne individuels les plus élevés au monde, et de nombreux investisseurs de détail investissent leur argent supplémentaire, ou l’argent est détenu dans des fonds de pension.

Le recensement a également montré que les naissances continuaient de baisser, chutant de 15% en 2020 – une quatrième année consécutive de baisse.