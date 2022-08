Le vide du leadership accroît les inquiétudes alors que les crises se profilent au Royaume-Uni

LONDRES – Avec la flambée des coûts de l’énergie, une récession imminente, de plus en plus de rails sur les rails et la perspective d’une sécheresse, la Grande-Bretagne fait face à sa juste part de problèmes.

Mais la transition du leadership au plus haut niveau du gouvernement britannique a rendu ces défis plus aigus. Le pays a un Premier ministre par intérim qui s’apprête à partir, il y a une guerre des mots entre ses deux successeurs potentiels, le Parlement n’est pas en session et c’est aussi la saison des vacances.

Tout cela a suscité des inquiétudes quant au fait que les politiciens britanniques ont laissé le public dans les limbes à un moment de crise croissante.