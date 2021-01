Tout comme le Père Noël, la «fée des dents» est un personnage fictif important dans la vie des enfants des pays ou cultures occidentaux. Mettre ses dents de lait sous l’oreiller après l’avoir perdu pour que la fée des dents les prenne et en retour offrir un cadeau à l’enfant est presque devenu un droit de passage pour les enfants.

Ainsi, lorsqu’un jeune élève du nom de Gavin étudiant à l’école élémentaire Hart Highlands, dans la province canadienne de la Colombie-Britannique, a perdu sa dent en classe pendant les heures de classe, il a été privé.

L’incident s’est produit juste avant l’heure du déjeuner et Gavin était inconsolable d’avoir raté l’occasion d’envoyer sa dent à la fée des dents. C’est alors que la directrice adjointe de l’école, Shandee Whitehead, a eu une idée brillante qui a sauvé la mise.

Prenant des mesures immédiates pour sauver la situation, Whitehead a écrit une lettre officielle à la «fée des dents» pour demander le paiement de la dent perdue. Cette lettre est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont salué l’acte louable du directeur adjoint.

Dans la lettre adressée à la fée des dents, Whitehead a raconté tout l’épisode de la façon dont le jeune Gavin avait perdu sa dent et qu’ils étaient incapables de la récupérer malgré beaucoup d’efforts.

Elle a écrit qu’étant directrice adjointe et dentiste de loisir, elle pouvait vérifier qu’il y avait sûrement un trou dans les dents de l’enfant qui n’était pas là ce matin-là quand il est entré.

Elle a demandé à la fée des dents de fournir le «taux de change monétaire standard» qu’elle offre normalement pour une dent perdue. À la fin de la lettre, elle a même demandé à la fée des dents de lui rembourser la dent de sagesse qu’elle avait elle-même perdue en 2000. Elle a affirmé qu’elle avait des factures à payer et voulait donc que le paiement soit effectué le plus tôt possible.

En plus de contribuer à un plan à long terme pour la réussite de ST, de cultiver le leadership chez les autres, de gérer la PPL, les données et les processus, et d’améliorer le leadership scolaire … un vice-président a le devoir d’aider à créer une culture scolaire positive … celui qui sauve la journée! pic.twitter.com/udZhQ19SGV – shandeemay (@ shandeemay1) 13 janvier 2021

Publiant une photo de la lettre sur Twitter, Whitehead a écrit qu’en plus de la myriade de leçons académiques, en tant que directrice adjointe, son devoir est de créer une culture positive à l’école, «une culture qui sauve la journée».

Le message a été apprécié par plus de centaines d’utilisateurs de Twitter et beaucoup d’entre eux ont salué les efforts des directeurs adjoints. Une utilisatrice a écrit que la lecture de la lettre lui avait fait plaisir et qu’elle était sûre que cela avait également aidé l’enfant.

Vraies relations avec les étudiants. J’ai fait ma journée et je suis sûr que l’étudiant aussi – Shuirose Valimohamed (@shuirose) 13 janvier 2021

Bien joué! Nul doute que la fée des dents apprécie votre aide! – Janet Whitehead (@musingsandmud) 13 janvier 2021

L’enthousiasme de Whitehead à se connecter avec l’enfant et à ne pas le laisser tomber lui a valu de nombreux éloges sur les réseaux sociaux.