Le vice-président Sumariwalla affirme qu’il a été “nommé” président de l’IOA, Secy gen le rejette

La querelle entre factions au sein de l’Association olympique indienne a refait surface samedi avec le vice-président Adille Sumariwalla affirmant qu’il avait été “nommé” son président par le conseil exécutif, seulement pour que le secrétaire général Rajeev Mehta le qualifie d'”intenable” en vertu de la Constitution de l’AIO.

Dans une lettre adressée au président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach et aux membres de l’AIO, Sumariwalla a déclaré qu’il avait été “coopté pour être le président de l’AIO par la majorité des membres du Conseil exécutif… dans des lettres datées de juillet 2022”. “L’ancien président de l’IOA, Narinder Dhruv Batra, a démissionné de son poste le 18.07.2022 pour des raisons personnelles qui ont conduit à la vacance du poste. Par la suite, 18 membres exécutifs sur 31 conformément à la clause 11.1.5 de la Constitution de l’AIO ont coopté le soussigné pour pourvoir le poste vacant », a-t-il déclaré dans la lettre.

“J’accepte le poste de président de l’IOA dûment coopté par la majorité des membres du conseil exécutif”, a déclaré Sumariwalla, l’un des neuf vice-présidents de l’IOA et également président de la Fédération indienne d’athlétisme. Mehta, de l’autre part, a déclaré que le conseil exécutif de l’AIO est inexistant depuis décembre 2021, date à laquelle les élections des membres du bureau étaient prévues et que seul un vice-président senior peut occuper le poste de président jusqu’aux urnes.

“Le mandat du conseil exécutif (de 2017-21) s’est terminé en décembre 2021, alors où est la question de la majorité du conseil exécutif le nommant (Sumariwalla)?” Mehta a demandé. “De plus, nous obtenons la permission des tribunaux même d’avoir une réunion formelle de l’IOA pour discuter des questions découlant de la lettre du CIO, car l’affaire relative aux élections est pendante à la Haute Cour de Delhi et à la Cour suprême. J’espère qu’il ne sera pas arrêté par le tribunal », a-t-il déclaré à PTI.

Mehta a déclaré que la réclamation de Sumirawalla était également contraire à la constitution de l’IOA et au processus juridique du pays. “En vertu de la constitution de l’IOA, lorsqu’un poste devient vacant, l’un des deux vice-présidents principaux peut être le président par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu. RK Anand, l’un des deux vice-présidents seniors, a plus de 70 ans et l’autre vice-président senior, Anil Khanna, a pris la relève en tant que président par intérim de l’IOA », a déclaré Mehta.

“Dans l’ordonnance du 24 juin, le banc unique du HC de Delhi (qui avait empêché Batra d’assumer les fonctions de président de l’IOA), avait déclaré qu’Anil Khanna assumerait les fonctions et responsabilités du président de l’IOA.” Le 16 août, la Haute Cour de Delhi avait ordonné la mise en place d’un comité d’administrateurs (CoA) de trois membres pour gérer les affaires de l’IOA au motif de “récalcitrance persistante” à se conformer au Code du sport.

Deux jours plus tard, la Cour suprême a accordé une mesure provisoire à l’AIO, ordonnant le statu quo en précisant que la CoA, composée de trois membres nommés par la Haute Cour de Delhi, ne prendra pas en charge l’organisme national suprême du sport. Lundi, une division Le banc du SC a prolongé son statu quo jusqu’à nouvel ordre et a publié l’affaire pour audience après quatre semaines. Le mois dernier, le CIO avait menacé de suspendre l’IOA s’il ne procédait pas à ses élections au plus tôt.

Les élections de l’AIO étaient prévues en décembre de l’année dernière mais n’ont pas pu se tenir comme prévu en raison d’amendements à la Constitution. Le CIO avait exhorté l’AIO à convoquer une réunion de son Assemblée générale et à confirmer la date de ses élections sans délai. En décembre, l’AIO avait formé un comité de six membres pour examiner les modifications à apporter à sa constitution avant la tenue d’élections, afin de l’aligner sur le Code national du sport.

