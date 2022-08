Le vice-président paraguayen Hugo Velázquez va démissionner après son inscription sur la liste américaine de la corruption

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La nouvelle a plongé la nation sud-américaine dans un moment d’incertitude politique, favorisant un manque de confiance dans le gouvernement au milieu d’une saison électorale, ont déclaré des analystes et des responsables.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé vendredi matin que les États-Unis avaient inscrit le vice-président Hugo Adalberto Velázquez Moreno sur une liste de corruption pour son rôle présumé, entre autres, dans l’offre d’un pot-de-vin à un agent public et l’ingérence dans les procédures publiques. Le gouvernement américain a également inscrit sur la liste Juan Carlos « Charly » Duarte Martínez, un proche collaborateur du vice-président.

À la demande de Velázquez, Duarte aurait offert un pot-de-vin de plus d’un million de dollars à un fonctionnaire pour faire obstruction à une enquête qui menaçait les intérêts financiers du vice-président, a déclaré Marc Ostfield, ambassadeur américain au Paraguay, lors d’une conférence de presse vendredi. Ostfield l’a décrit comme “un acte cohérent avec un modèle apparent d’activité corrompue partagée”.

Les désignations signifient que Velázquez, Duarte et les membres de leur famille immédiate ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis.

« Les actes de corruption de Velázquez et Duarte sapent la confiance du peuple paraguayen dans la stabilité des institutions démocratiques du Paraguay », a déclaré Ostfield.

Suite à l’annonce, Velázquez a déclaré à une station de radio locale qu’il retirait sa candidature à la présidence et prévoyait de démissionner de son poste de vice-président la semaine prochaine. Il a nié les accusations du gouvernement américain, qui, selon lui, « sont tombées comme un seau d’eau froide », surtout compte tenu de sa rhétorique fréquente sur la lutte contre le crime organisé.

Il a dit qu’il avait pris la décision de démissionner pour se défendre et se disculper en tant que “citoyen ordinaire”.

“Je le dis avec douleur, car c’est un ami”, a déclaré le président, “mais je le félicite pour son attitude mature dans la priorisation des intérêts et la construction de la crédibilité de notre nation”.

Duarte est également conseiller juridique de l’entité binationale de Yacyretá, qui exploite le barrage de Yacyretá, détenu conjointement par le Paraguay et l’Argentine.

“L’acte de corruption de Duarte a abusé et exploité sa position publique puissante et privilégiée au sein de l’entité binationale de Yacyretá, mettant en péril la confiance du public dans l’un des atouts économiques les plus vitaux du Paraguay”, a déclaré Blinken dans un communiqué publié par le département d’État.