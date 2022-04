Le vice-président M Venkaiah Naidu déclarera ouverts les Jeux universitaires de Khelo India 2021

Dimanche, une sélection d’athlètes d’hier et d’aujourd’hui qui ont apporté la gloire à la nation honorera la cérémonie d’ouverture des deuxièmes Jeux universitaires de Khelo India 2021 au stade couvert de Sree Kanteerava. L’honorable vice-président indien Shri M. Venkaiah Naidu déclarera les Jeux ouverts.

L’honorable ministre de l’Intérieur Shri Amit Shah, l’honorable gouverneur du Karnataka Shri Thaawar Chand Gehlot, l’honorable ministre en chef Shri Basavaraj Bommai, l’honorable ministre des Finances et des Affaires commerciales de l’Union Smt. Nirmala Sitaraman, l’honorable ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union Shri Anurag Singh Thakur, l’honorable ministre d’État, ministère de la Jeunesse et des Sports Nisith Pramanik seront les invités d’honneur.

IPL 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS | CASQUETTE ORANGE | CASQUETTE VIOLET | TABLEAU DES POINTS

Le ministre de l’autonomisation des jeunes et des sports du Karnataka, Shri Narayana Gowda, sera parmi les invités d’honneur. Karnataka MLC Shri Basavaraj Horatti, honorable ministre de l’Enseignement supérieur ; IT & BT, Science & Technologie, Développement des compétences et Entrepreneuriat & Moyens de subsistance Dr Ashwathnarayan CN. Shivaji Nagar MLC Rizwan Arshad honorera également l’occasion.

Plus de 2 500 participants, dont des délégués de tout le pays, se réuniront dans le stade pour assister à un programme culturel conçu pour refléter l’essence de la riche tradition culturelle du Karnataka, tandis qu’un spectacle laser promet de laisser le public hypnotisé et de présenter l’État comme celui dans lequel la technologie a prospéré. .

Les Jeux universitaires de Khelo India 2021, organisés par l’Université Jain avec le soutien du gouvernement de l’État du Karnataka et de l’Autorité des sports de l’Inde, seront le plus grand événement sportif de l’Inde et la première compétition participative de masse après la pandémie qui s’est propagée presque dès que le rideau est tombé sur l’édition inaugurale à Bhubaneshwar.

À travers les Khelo India University Games 2021, le gouvernement du Karnataka se concentre également sur une question urgente : la durabilité environnementale. Tout ce qui est utilisé dans les Jeux en dehors du terrain de jeu sera fait de matériaux réutilisables ; Des véhicules électriques seront utilisés pour transporter les athlètes sur le vaste campus mondial de 300 acres de l’Université Jain ; et tous les déchets seront séparés comme humides et secs à la source dans chaque lieu. Le KIUG 2021 sera un Green Games.

Plus de 4 500 concurrents de plus de 200 universités seront en action dans 20 disciplines différentes, y compris des sports indigènes comme Mallakhamba et Yogasana. Le complexe du stade Kanteerava accueillera l’athlétisme et le basket-ball tandis que le tir aura lieu sur le campus SAI et les compétitions de hockey au stade Cariappa. Tous les autres événements auront lieu dans les locaux de l’établissement d’enseignement Jain.

Plus de 8500 participants, entraîneurs et officiels prenant part au KIUG 2021 ont accès à une application mobile unique en son genre pour toute information liée à la compétition. L’application unique contiendra des informations sur l’hébergement, la nourriture, le service de transport, les contacts d’urgence, des cartes pour atteindre divers sites et des notifications importantes sur les Jeux, entre autres détails.

Parlant de la cérémonie d’ouverture, Shri KC Narayan Gowda, ministre de l’autonomisation des jeunes et des sports du gouvernement du Karnataka, a déclaré : « Tous les préparatifs sont en place pour la cérémonie d’ouverture de dimanche. Ce matin, l’honorable vice-président Shri Venkaiah Naidu ji est arrivé à Bengaluru.

« Outre tous les ministres du gouvernement de l’Union et de l’État, nous aurons plusieurs athlètes de haut niveau, dont Prakash Padukone, Pankaj Advani, Anju Bobby George, Ashwini Nachappa, Reet Abraham parmi tant d’autres qui ont apporté des lauriers au Karnataka et à l’Inde au niveau international. assister à la cérémonie.

Le gouvernement du Karnataka a pris des dispositions spéciales pour les participants aux Jeux universitaires de Khelo India 2021, permettant aux athlètes de transporter leur équipement sportif dans le métro de Bengaluru lorsqu’ils se rendent de leur logement à leurs sites de compétition respectifs.

Le gouvernement de l’État a également fait d’énormes efforts pour que toute la ville de Bengaluru fasse partie des Jeux universitaires de Khelo India 2021 grâce à des panneaux publicitaires dans des lieux emblématiques de la ville. Les participants entreront dans l’environnement KIUG dès leur sortie des gares ferroviaire et routière, car les panneaux publicitaires des Khelo India University Games 2021 les attendront pour les accueillir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.