Le vice-président Kamala Harris visite la frontière américano-mexicaine alors que la crise migratoire se poursuit

La vice-présidente Kamala Harris a effectué vendredi sa première visite en tant que vice-présidente à la frontière américano-mexicaine, où elle a visité les installations d’immigration et rencontré des jeunes femmes.

Plus tôt cette année, le président Joe Biden a chargé Harris de s’attaquer aux causes profondes d’une augmentation record d’immigrants sans papiers d’Amérique centrale, dont beaucoup sont des mineurs non accompagnés, détenus à la frontière sud.

Harris s’est rendue au Guatemala et au Mexique au début du mois, où elle a lancé un groupe de travail pour lutter contre la corruption. Elle a également livré un message direct aux migrants potentiels.

« Je veux être clair avec les gens de la région qui envisagent de faire ce voyage dangereux jusqu’à la frontière entre les États-Unis et le Mexique : ne venez pas. Ne venez pas », a déclaré Harris lors d’une conférence de presse au Guatemala le 7 juin. crois que si tu viens à notre frontière, tu seras refoulé. »

Harris a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des républicains ces dernières semaines pour ne pas s’être encore personnellement rendu à la frontière américano-mexicaine.

La Maison Blanche dit que Harris prévoyait toujours de faire le voyage au bon moment. Mais le choix du 25 juin a peut-être été influencé par l’annonce de l’ancien président Donald Trump mardi qu’il se rendrait le 30 juin à la frontière avec le gouverneur du Texas GOP, Greg Abbott.

Un jour après que Trump a annoncé son prochain voyage, la Maison Blanche a déclaré que Harris se rendrait à la frontière le 25 juin. Le voyage de Harris a surpris le corps de presse de la Maison Blanche — En règle générale, les assistants de l’aile ouest parlent les plans de voyage présidentiel et vice-présidentiel au moins une semaine à l’avance, afin que les médias aient suffisamment de temps pour organiser leur couverture.

Harris a nié vendredi que les plans de Trump avaient eu une quelconque influence sur son emploi du temps.

« J’ai dit en mars que j’allais venir à la frontière, donc ce n’est pas un nouveau plan », a déclaré Harris aux journalistes après avoir atterri au Texas. « Venir à la frontière… c’est examiner les effets de ce que nous avons vu se produire en Amérique centrale. »

Mais la Maison Blanche a déclaré que le choix d’El Paso pour sa visite avait, en fait, été influencé par l’ancien président. Dans son discours sur l’état de l’Union de 2019, Trump a affirmé que son mur frontalier avait transformé El Paso d’une ville ravagée par la criminalité en une ville sûre, provoquant la colère des habitants.

Biden et Harris ont été critiqués pour avoir annulé les politiques d’immigration restrictives de l’ère Trump, alors même que les détentions de migrants à la frontière américano-mexicaine ont atteint des sommets en 20 ans ces derniers mois.

L’immigration reste un sujet brûlant pour les deux parties. Les démocrates et les militants pro-immigrés ont pressé Biden de réduire davantage l’application et d’assurer un traitement humain des enfants et des familles migrants arrivant à la frontière.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré pendant des mois que les efforts de Harris pour endiguer l’immigration en provenance d’Amérique centrale étaient axés sur la diplomatie et étaient distincts des problèmes de sécurité à la frontière.

« Le voyage de la vice-présidente au Guatemala et au Mexique plus tôt cette année portait sur les causes profondes, et cette visite à la frontière porte sur les effets », a déclaré jeudi à la presse sa porte-parole Symone Sanders. « Les deux voyages éclaireront la stratégie de l’administration sur les causes profondes. »

— La correspondante de Reuters, Nandita Bose, a contribué au reportage de cette histoire.