Le vice-président Kamala Harris visite la DMZ après le lancement de missiles nord-coréens

Le vice-président Kamala Harris se rend jeudi dans la zone démilitarisée (DMZ) divisant la péninsule coréenne à la fin du voyage du vice-président en Asie.

La zone tampon fortement fortifiée, qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud, est la dernière étape de Harris lors du voyage diplomatique. Le geste de visiter la DMZ est conçu pour illustrer “l’engagement inébranlable” de l’Amérique en faveur de la sécurité régionale, selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Le vice-président devrait discuter des menaces nucléaires de la Corée du Nord et de l’engagement de Washington à aider la Corée du Sud avec des mesures de défense. Peu de temps avant la visite de la DMZ, Harris a rencontré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et a salué l’alliance américano-sud-coréenne comme un “pivot de la sécurité et de la prospérité”.

Elle et Yoon ont également discuté des partenariats économiques et technologiques de la Corée du Sud avec les États-Unis plus tôt jeudi, en plus d’une table ronde sur l’équité entre les sexes.

La visite intervient un jour après que la Corée du Nord a tiré un troisième missile balistique dans la mer dans un acte de provocation de Kim Jong-Un. Le pays a déjà tiré deux missiles balistiques à courte portée pendant le séjour de Harris au Japon.

La Corée du Nord a également fait un geste similaire en juin en tirant trois missiles avant la visite du président Biden à Séoul ce mois-là.

Harris a condamné le “programme d’armement illicite” de la Corée du Nord lors d’un discours mercredi à United States Fleet Activities Yokosuka, une base navale américaine.

Jean-Pierre a déclaré que le test de missile de la Corée du Nord n’était “pas inhabituel” mercredi, tout en affirmant qu’il ne dissuaderait pas Harris de se rendre dans la DMZ.

“Comme vous le savez, la Corée du Nord a l’habitude de faire ce type de tests”, a-t-elle déclaré.

Des militants sud-coréens ont été vus protestant contre la visite de Harris près du bureau présidentiel à Séoul jeudi. Les manifestants portaient des masques montrant les visages de Harris et du président Yoon alors qu’ils manifestaient contre l’alliance américano-sud-coréenne.

La visite de Harris a également attiré les critiques des républicains qui affirment qu’elle a négligé la crise des migrants à la frontière américano-mexicaine.

Après la visite de la DMZ, Harris partira de la base aérienne d’Osan et reviendra à Joint Base Andrews dans le Maryland.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.