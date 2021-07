Le vice-président Kamala Harris se rendra au Vietnam et à Singapour au milieu des tensions avec la Chine

Le vice-président Kamala Harris se rendra à Singapour et au Vietnam le mois prochain pour renforcer les relations et les liens économiques des États-Unis avec la région indo-pacifique, a annoncé vendredi la Maison Blanche dans un communiqué.

Harris sera le premier vice-président américain à se rendre au Vietnam et le plus haut responsable de l’administration Biden à visiter l’Indo-Pacifique et l’Asie en général. L’Indo-Pacifique fait référence à la région située entre les océans Indien et Pacifique, bordée par le Japon, l’Inde et l’Australie.

La visite intervient alors que l’administration s’efforce de renforcer les liens régionaux avec les pays d’Asie du Sud-Est, tout en repoussant l’influence de la Chine dans la région et dans le monde.

« Président [Joe] Biden et le vice-président Harris ont fait de la reconstruction de nos partenariats mondiaux et de la sécurité de notre pays une priorité absolue, et cette prochaine visite poursuit ce travail – en approfondissant notre engagement en Asie du Sud-Est », a déclaré Symone Sanders, conseillère principale et porte-parole en chef de Harris. dans la déclaration de la Maison Blanche.

La Maison Blanche n’a pas fourni de détails sur les dates du voyage. Il s’agira également du deuxième voyage international de Harris après sa visite au Guatemala et au Mexique en juin dans le cadre de ses efforts diplomatiques pour s’attaquer aux causes profondes de la migration vers les États-Unis.

Harris rencontrera les dirigeants de Singapour et du Vietnam pour discuter de la sécurité régionale, du changement climatique et de la pandémie de coronavirus, selon la Maison Blanche. Elle discutera également des efforts conjoints avec les dirigeants pour « promouvoir un ordre international fondé sur des règles ».

L’annonce intervient également quelques jours seulement après le propre voyage du secrétaire à la Défense Lloyd Austin à Singapour, aux Philippines et au Vietnam, qui visait à offrir un soutien aux pays d’Asie du Sud-Est alors que les divisions territoriales avec la Chine se développaient.

La visite du vice-président affirme la force des relations entre les États-Unis et Singapour, selon un communiqué publié vendredi par l’attaché de presse du Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, a rapporté le Business Times.

Harris rencontrera les dirigeants de Singapour pour discuter des moyens de coopérer dans des domaines tels que la défense, le commerce numérique et la cybersécurité, selon le Business Times.

« Je suis ravi d’accueillir la vice-présidente Harris lors de sa première visite officielle à Singapour », indique le communiqué, selon le Business Times. « J’attends avec impatience nos discussions sur le renforcement de la coopération bilatérale et la collaboration sur les défis mondiaux tels que la pandémie de Covid-19 et le changement climatique. »