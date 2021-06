Le vice-président Kamala Harris rencontrera les bénéficiaires du DACA dans un contexte d’incertitude en matière d’immigration

La table ronde intervient alors qu’un juge fédéral évalue une contestation judiciaire visant à annuler le programme

Les défenseurs craignent que Biden manque de temps pour codifier les protections pour les résidents sans papiers

Harris appellera le Sénat à adopter deux projets de loi sur l’immigration qui ont obtenu le soutien bipartite de la Chambre

WASHINGTON – La vice-présidente Kamala Harris organisera mardi une table ronde avec un groupe d’immigrantes bénéficiant d’une protection temporaire contre l’expulsion alors que l’administration cherche à relancer une poussée bipartite pour leur accorder un statut juridique à travers une paire de projets de loi qui ont langui au Sénat.

La réunion marque le neuvième anniversaire de la création du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, une politique de l’ère Obama qui protégeait les immigrants sans papiers amenés aux États-Unis en tant qu’enfants de la déportation. La table ronde aura lieu quelques heures après que la magistrature du Sénat a tenu une audience sur un projet de loi qui fournirait un statut juridique permanent à environ 11 millions d’immigrants sans papiers.

Harris rencontrera six femmes qui travaillent comme professionnelles en soins. Le groupe comprend des récipiendaires du DACA, ou « Dreamers », des femmes bénéficiant d’un statut de protection temporaire et des femmes avec des cartes vertes. Les sénateurs Richard Durbin, D-IL., et Bob Menendez, DN.J., assisteront également à la réunion.

La table ronde intervient alors que l’avenir de la DACA reste en péril alors qu’un juge fédéral du Texas évalue une contestation judiciaire visant à annuler complètement le programme, scellant le sort de centaines de milliers de jeunes immigrants qui ont passé la majorité de leur vie aux États-Unis mais peuvent être forcés de retourner dans des pays qu’ils n’ont pas vus depuis des années.

Certains défenseurs craignent que l’administration manque de temps pour codifier les protections des résidents sans papiers étant donné la très faible majorité des démocrates au Congrès, qui n’a pas adopté de réforme globale de l’immigration depuis plus de trois décennies.

Greisa Martinez Rosas, directrice exécutive de United We Dream, un groupe de défense des droits basé à Washington, DC, a déclaré que la mesure du succès sera de savoir si le président Joe Biden délivre la citoyenneté aux jeunes immigrants, aux travailleurs agricoles et aux bénéficiaires du statut de protection temporaire à la fin de sa première année. comme il l’a promis.

« Ou a-t-il encore une fois continué l’héritage de ce pays en promettant quelque chose aux gens, dont le travail est essentiel, et ne tenant pas? » elle a dit. « Cela peut être soit l’un des plus gros échecs, soit l’une des plus grandes victoires que Biden puisse briser une impasse de 35 ans au Congrès et pour le moment, nous ne pouvons plus attendre. »

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré plus tôt cette année que l’administration rédigeait une règle pour « préserver et fortifier » la DACA, mais que le programme pourrait toujours faire face à des défis juridiques. Les experts soutiennent que la consolidation du statut juridique des bénéficiaires ne peut être obtenue que par la législation.

Doris Meissner, ancienne commissaire du Service américain d’immigration et de naturalisation et membre senior du Migration Policy Institute, a déclaré que si l’administration a proposé une législation radicale, un statut juridique permanent pour les «rêveurs»est un « candidat principal » pour certains progrès sur la réforme de l’immigration étant donné le soutien de la DACA à travers l’allée.

Le vice-président profitera de la réunion pour appeler le Sénat à adopter deux projets de loi qui ont autorisé la Chambre avec un soutien bipartite plus tôt cette année: l’American Dream and Promise Act, qui donnerait aux bénéficiaires du DACA la possibilité de vivre et de travailler aux États-Unis, comme ainsi que la Loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole, qui permettrait à plus d’un million de travailleurs agricoles sans papiers de demander un statut juridique.

Ai-jen Poo, cofondatrice et directrice exécutive de la National Domestic Workers Alliance, qui sera également présente, a déclaré que la réunion lie l’importance de la réforme de l’immigration à la reprise économique après la pandémie de COVID-19 en mettant en évidence les immigrants qui travaillent comme soins. professionnels.

« Les immigrants font partie de chaque industrie sur laquelle nous allons compter pour une forte reprise économique », a déclaré Poo. « De la même manière que nous nous sommes également appuyés sur eux pour nous aider à traverser la pandémie et l’économie des soins est un secteur où cela s’est produit. »

Selon FWD.us, un groupe de défense cofondé par FWD.us, environ 1 million de bénéficiaires du DACA et 131 000 titulaires de statuts protégés temporaires d’El Salvador, du Honduras et d’Haïti sont des travailleurs essentiels qui ont travaillé en première ligne de la pandémie de COVID-19. Mark Zuckerberg, Bill Gates et d’autres leaders technologiques. Environ 29 000 bénéficiaires du DACA et 11 600 bénéficiaires du statut de protection temporaire sont des travailleurs de la santé, a constaté le groupe.

Biden a appelé à plusieurs reprises le Congrès à consacrer les protections de la DACA dans le cadre d’une promesse de campagne, mais les républicains se sont plutôt concentrés sur la sécurité des frontières et une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés se présentant à la frontière américano-mexicaine, éclipsant les espoirs de compromis bipartite sur la réforme de l’immigration. Le statut DACA doit être renouvelé tous les deux ans et n’offre pas de voie vers la citoyenneté.

Biden a pris ses fonctions en promettant de mettre fin à quatre ans de politiques d’immigration dures de l’ancien président Donald Trump, y compris la fin du programme DACA, que la Cour suprême a confirmé dans une décision l’année dernière.

Mais l’administration a mis du temps à tenir les promesses de campagne du président de remanier le système d’immigration américain, car d’autres priorités législatives telles que l’aide et l’infrastructure COVID-19 ont été mises à l’honneur.L’administration s’est efforcée de s’attaquer à un problème politiquement délicat qui a hanté l’administration Biden au cours de ses premiers mois à la suite d’une augmentation du nombre de migrants d’Amérique centrale à la frontière sud des États-Unis.

Harris s’est rendu au Guatemala et au Mexique la semaine dernière pour mener des pourparlers diplomatiques sur la sécurité des frontières et aborder les causes sous-jacentes de la migration en provenance d’Amérique centrale, une stratégie qui, selon l’administration, est essentielle pour résoudre la migration irrégulière.

Les services américains de la citoyenneté et de l’immigration ont annoncé lundi qu’ils créeraient un système qui élargirait l’accès aux demandeurs de visas U, qui sont délivrés aux immigrants victimes de certains crimes comme la violence domestique ou la traite et coopèrent avec les enquêtes des forces de l’ordre.

Meissner a déclaré que tandis que l’administration continue d’utiliser la chaire d’intimidation pour faire pression sur les législateurs pour qu’ils agissent, « la très grande chose qui doit arriver est hors de ses mains, dans la mesure où le Congrès est absent depuis des années ».

« L’immigration se profile clairement comme un problème majeur à l’approche des élections de mi-mandat de 2022, et la question du bipartisme est la question primordiale », a-t-elle déclaré. « Ils doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour garder le projecteur sur le Congrès, auquel il appartient. »

Contributeur : Marco della Cava