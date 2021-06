Le vice-président Kamala Harris rencontrera l’AMLO du Mexique lors d’un voyage sur les migrants

MEXICO CITY – La vice-présidente Kamala Harris a clôturé mardi son premier voyage à l’étranger lors d’une visite à fort enjeu chez le partenaire crucial des États-Unis pour endiguer le flux de migrants à la frontière sud des États-Unis : le Mexique et son président populiste, Andrés Manuel López Obrador, un important allié qui a également été une voix critique des politiques d’immigration de l’administration Biden.

Harris rencontrera López Obrador – connu par ses initiales AMLO – et plus tard avec des femmes entrepreneurs et des dirigeants syndicaux locaux alors qu’elle cherche à approfondir les relations diplomatiques avec le Mexique dans le cadre de la stratégie plus large de l’administration pour lutter contre les causes sous-jacentes de la migration des pays du Triangle du Nord. du Salvador, du Honduras et du Guatemala.

Lors de ses discussions avec López Obrador, Harris a déclaré aux journalistes lundi soir que les États-Unis avaient « un partenariat de longue date » avec le pays voisin, une dynamique sur laquelle elle mettrait l’accent en abordant « le rôle du Mexique en ce qui concerne la région ».

Au cours des dernières semaines, Harris s’est entretenue à plusieurs reprises avec López Obrador et a tenu une réunion virtuelle avec lui début mai alors qu’elle cherchait des engagements précoces pour endiguer le flux de migrants à la frontière américano-mexicaine. Symone Sanders, porte-parole en chef de Harris, a déclaré que le vice-président utiliserait la réunion bilatérale pour « s’appuyer sur ces progrès » de la première réunion et discuter des priorités communes du développement économique, de la coopération en matière de sécurité et de la lutte contre la migration irrégulière en provenance d’Amérique centrale.

Une plus grande coopération en Amérique centrale

Le vice-président et AMLO assisteront également à la signature d’un protocole d’accord entre les deux pays qui se concentrera sur une plus grande coopération entre les agences de développement des deux nations au Guatemala, au Honduras et au Salvador.

L’envoyé spécial Ricardo Zuniga a déclaré que le mémorandum était une étape importante car les États-Unis et le Mexique sont « tous deux des pays de destination » et partagent certains des mêmes problèmes liés à la migration.

« Il est très important de montrer que les États-Unis et le Mexique collaborent et essaient d’améliorer les conditions sur le terrain chez nos voisins, en raison de l’importance que les autres pays d’Amérique centrale ont pour nous deux », a-t-il déclaré.

Harris se rend également à Mexicoaprès que le pays a organisé dimanche des élections de mi-mandat, au cours desquelles le parti Morena de López Obrador, ainsi que deux partis alliés plus petits, ont semblé remporter la majorité à la chambre basse du Congrès mexicain. Le parti, cependant, n’a pas obtenu la majorité des deux tiers nécessaire pour faire passer les aspects controversés du programme nationaliste du président, selon les premiers résultats des élections.

« Échecs de haut niveau » :Comment Biden gère sa relation avec le président mexicain ‘AMLO’

López Obrador a embrassé l’administration du président Joe Biden,bien que les deux aient connu un début difficile. Le président mexicain a développé une amitié avec l’ancien président Donald Trump, a été l’un des derniers dirigeants étrangers à féliciter Biden pour avoir remporté les élections de 2020 et, plus important encore pour la visite de Harris, a blâmé le président américain pour l’augmentation du nombre de migrants arrivant à la frontière. . Plus récemment, AMLO a accusé les États-Unis d’interventionnisme pour avoir donné de l’argent à un groupe anti-corruption critiquant son gouvernement – ​​juste avant un appel avec Harris.

Les réunions font suite à la visite de Harris lundi au Guatemala, où elle a rencontré le président Alejandro Giammattei pour discuter des moyens d’améliorer les conditions de vie pour « donner aux gens un sentiment d’espoir » pour un avenir meilleur. Mais Harris a également lancé un avertissement sévère à ceux qui cherchent à migrer aux États-Unis : « Ne venez pas. Ne venez pas », a-t-elle déclaré. « Je crois que si vous venez à notre frontière, vous serez refoulé. »

Soulignant l’un des thèmes clés du voyage, l’administration Biden a annoncé une série d’initiatives pour lutter contre la corruption, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Le vice-président a également annoncé une nouvelle initiative visant à promouvoir les opportunités économiques pour les femmes et les filles guatémaltèques.

Harris apporte un message anti-corruption

Harris a souligné l’engagement de l’administration dans la lutte contre la corruption lors d’une conférence de presse avec Giammattei, qui s’est hérissé lorsqu’on l’a interrogé sur les allégations selon lesquelles il aurait réprimé les critiques et s’est mêlé de la sélection des juges de la Cour constitutionnelle du pays. Il a nié les allégations.

La vice-présidente a déclaré plus tard aux journalistes que la corruption était « le problème numéro un en dehors des vaccins et de la pandémie » dans ses discussions au Guatemala.

Les tensions sur les efforts de lutte contre la corruption suivront probablement Harris au Mexique, où au moins 91 politiciens – dont 36 candidats et aspirants candidats – ont été tués avant les élections du 6 juin, soulignant les conditions de violence qui poussent les migrants à quitter leurs foyers.

Le sénateur Clemente Castañeda, coordinateur national du parti politique mexicain Movimiento Ciudadano, a déclaré à USA TODAY qu’il pense que Harris fait face à un « grand défi » en essayant de persuader AMLO de s’engager envers les priorités américaines telles que la lutte contre la corruption, la protection des droits humains et l’autonomisation des femmes.

« Ce ne sont pas des priorités du gouvernement actuel », a déclaré Castañeda, qui s’est entretenu avec USA TODAY depuis Guanajuato un jour après que le candidat de son parti à la mairie de Moroleón a été tué le 25 mai.

Castañeda a déclaré qu’il espérait également que Harris augmenterait la militarisation des frontières nord et sud du Mexique, ce qui, selon lui, a conduit à un mauvais traitement des migrants d’Amérique centrale.

Dans le cadre d’une stratégie régionale visant à freiner les flux migratoires, le Mexique a accepté de déployer 10 000 soldats à sa frontière sud en avril. Les collaborateurs de Harris ont déclaré que le vice-président et AMLO discuteraient du renforcement de l’application aux frontières nord et sud du Mexique.

« Nous pensons que la migration est un droit humain, en particulier lorsque les gens sont confrontés à la violence et à la stagnation économique », a déclaré Castañeda. « Ce que nous voudrions, c’est soutenir une approche et une alliance régionales pour concevoir des politiques économiques et de développement qui encourageront les personnes vulnérables à rester dans leur pays d’origine. »

La frontière sud des États-Unis sera au centre des discussions de Harris alors qu’elle cherche à coopérer sur un problème politiquement délicat qui a hanté l’administration Biden au cours de ses premiers mois. Les républicains ont critiqué Biden et Harris pour avoir refusé de visiter la frontière. La vice-présidente a déclaré lundi aux journalistes qu’elle avait effectué son premier voyage à l’étranger au Guatemala pour s’attaquer aux principales raisons pour lesquelles les migrants fuient leur pays, une stratégie selon elle « est tangible et a de réels résultats ».

« Je continuerai à me concentrer sur ce genre de travail plutôt que sur les grands gestes », a-t-elle déclaré.

Les États-Unis ont fait face à une augmentation historique de migrants, dont beaucoup d’Amérique centrale et du Mexique, se présentant à la frontière sud. En avril, les agents des patrouilles frontalières ont rencontré 178 622 migrants, une légère augmentation par rapport à mars qui a enregistré le plus haut niveau d’arrestations depuis avril 2000..

Duncan Wood, conseiller principal de l’Institut du Mexique du Wilson Center, a déclaré que l’un des principaux objectifs du voyage de Harris au Mexique est de « construire une relation positive et constructive » avec López Obrador et son gouvernement.

Wood a noté que les États-Unis et le Mexique devront éventuellement s’attaquer à un éventail de problèmes affectant le pays, notamment les conflits commerciaux, le secteur énergétique mexicain, la corruption, le crime organisé et la drogue. Plus tôt cette année, le Département d’État a publié son rapport annuel sur les droits de l’homme, qui mettait en garde contre la violence des gangs au Mexique et les limites de la liberté de la presse. Il a également critiqué les conditions dans les prisons et les centres de détention du pays.

« Ils sont actuellement dans cette phase d’une relation qui consiste à se connaître et à établir la confiance », a déclaré Wood. « Plus tard, nous arriverons au point où Harris et d’autres membres du gouvernement américain pourront exercer plus de pression sur le Mexique sur différents thèmes. »

Avant la réunion de haut niveau, AMLO a déclaré que le Mexique recevrait 1 million de doses excédentaires de vaccin COVID-19 suite à l’annonce de l’administration Biden lundi qu’elle libérerait 25 millions de doses excédentaires aux pays dans le besoin. Harris a déclaré qu’elle s’attend à ce que le partage des vaccins soit à l’ordre du jour.

Des militants demandent à Harris d’utiliser la réunion pour renverser une politique controversée qui permet aux douanes et à la protection des frontières d’expulser les migrants sans papiers pour empêcher la propagation du COVID-19 dans les centres de rétention. La politique de l’ère Trump, connue sous le nom de Titre 42, reste en place alors que l’administration Biden continue de lutter contre une augmentation du nombre de migrants à la frontière, mais les défenseurs de l’immigration soutiennent que ce n’est plus nécessaire car les restrictions COVID-19 sont assouplies à travers le pays.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi qu’elle « n’avait aucune idée du calendrier » sur le moment où l’administration Biden lèverait la politique.

Contactez Rebecca Morin sur Twitter @RebeccaMorin_ et Courtney Subramanian sur Twitter à @cmsub

Contribution: Associated Press