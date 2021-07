Le vice-président Kamala Harris fait l’éloge du débrayage de TX Dems pour bloquer le vote du GOP

Le vice-président Kamala Harris a déclaré que les démocrates du Texas se battaient pour le droit de vote.

Les démocrates de la législature de l’État du Texas se sont enfuis à Washington, DC avant les votes sur les projets de loi électoral du GOP.

Les législateurs démocrates du Texas ont reçu les éloges de la vice-présidente Kamala Harris lundi, après avoir quitté l’État pour bloquer un projet de loi de vote du GOP qui aurait refait les élections dans l’État de Lone Star.

Harris, qui assistait à une conférence de presse lors d’un événement de vaccination à Detroit, dans le Michigan, a déclaré que les membres de l’Assemblée législative du Texas avaient fait preuve d’un « courage et d’un engagement extraordinaires » en quittant l’État lundi. Les législateurs ont risqué d’être arrêtés en se rendant à Washington, DC pour éviter de remplir le quorum nécessaire pour voter sur les projets de loi présentés par la législature dirigée par les républicains, selon l’Austin American-Statesman.

« Je les félicite de défendre les droits de tous les Américains et de tous les Texans à exprimer leur voix par leur vote sans entrave », a déclaré le vice-président. « Ce sont des dirigeants qui marchent sur la voie que tant d’autres ont empruntée auparavant lorsqu’ils se sont battus – et beaucoup sont morts – pour notre droit de vote », a-t-elle ajouté.

Les législateurs ont fui l’État sur deux vols affrétés avant la session extraordinaire de mardi pour voter sur les projets de loi 1 et 3 du Sénat, qui ont été adoptés par les comités de la Chambre et du Sénat dimanche. Les deux projets de loi interdiraient le vote au volant, 24 heures sur 24 et tard le soir, entre autres changements radicaux.

« Les démocrates de la Chambre du Texas sont unis dans notre décision de rompre le quorum et de refuser de laisser la législature dirigée par les républicains imposer une législation dangereuse qui bafouerait la liberté de vote des Texans », ont déclaré lundi les dirigeants démocrates de l’État dans un communiqué conjoint.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a convoqué la session extraordinaire de 30 jours après que les démocrates se soient retirés d’un débat sur le projet de loi 7 du Sénat en mai. La Chambre a été forcée de s’ajourner par la suite.

Suite:Harris entre dans la loi sur les droits de vote alors que la pression monte sur les projets de loi électoraux

Suite:Les démocrates du Texas quittent l’État pour bloquer le projet de loi de vote du GOP en session extraordinaire

Harris rencontré un certain nombre de dirigeants démocrates du Texas à la Maison Blanche en juin, peu de temps après que les membres se soient rendus à Washington après avoir quitté la session ordinaire.

Les législateurs ont quitté la juridiction du Texas pour se rendre à Washington pour éviter d’être arrêtés pour violation du quorum, en attendant un vote majoritaire à l’Assemblée législative. Mais ils espèrent également convaincre le Congrès d’adopter une législation fédérale protégeant les Texans et le reste du pays de la « guerre nationale des républicains de Trump contre la démocratie », selon le Statesman.

Abbott a condamné les actions des démocrates, affirmant que cela « inflige un préjudice aux Texans mêmes qui les ont élus pour servir ».

« Alors qu’ils survolent le pays à bord d’avions privés confortables, ils laissent de côté des problèmes qui peuvent aider leurs districts et notre État », a déclaré Abbott. Des questions concernant la sécurité des frontières, la théorie critique de la race, les réglementations sur l’avortement et la censure présumée des conservateurs par les sociétés de médias sociaux étaient également à l’ordre du jour de la session extraordinaire.

Harris a été sollicité pour diriger les efforts de l’administration Biden pour protéger les droits de vote.

Contactez Chelsey Cox sur Twitter @therealco.