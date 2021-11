Le vice-président Kamala Harris et sa famille ont installé une mezouza dans leur résidence, la première famille à le faire

Le vice-président Kamala Harris et le deuxième gentleman Doug Emhoff sont entrés dans l’histoire en accrochant une mezouza, qui est un parchemin important dans le judaïsme, à la porte de leur maison à Washington avant la saison des vacances.

En janvier 2021, Kamala Harris est entrée dans l’histoire lorsqu’elle est devenue la première femme, ainsi que la première femme de couleur, à devenir vice-présidente des États-Unis. Son mari Doug Emhoff est le premier deuxième gentleman du pays, et aussi la première personne juive à vivre dans la résidence vice-présidentielle du Number One Observatory Circle à Washington DC. encore une fois en étant le premier couple à accrocher une mezouza – un morceau de parchemin contenu dans un étui décoratif et inspiré de versets hébreux de la Torah – sur la porte d’une maison de direction.

Selon CNN, Rabbin Peter Berg de la Hebrew Benevolent Congregation à Atlanta, Géorgie, a prêté la mezouza à Kamala et Doug, et il a effectué la cérémonie privée à l’Observatoire naval en octobre. « C’est un moment extraordinaire dans l’histoire des États-Unis », a déclaré Peter CNN. « Et ce fut l’un des grands honneurs de ma vie de pouvoir me tenir là avec la deuxième famille alors qu’ils plaçaient cette mezouza sur leur maison pour la toute première fois. » Peter a également déclaré que lorsqu’il « a commencé à parler » pendant la cérémonie, « nous avons tous pleuré à cause de la signification et de l’histoire ».

Doug a marqué le moment historique le 20 novembre en partageant sur Twitter des photos de lui et Kamala, ainsi que des parents de Doug Michael et Barbara Emhoff, accrochant la mezouza chez eux. « Pour nous et pour tout le monde, Thanksgiving est un moment de réflexion sur l’année écoulée », a-t-il déclaré. “L’un de mes souvenirs préférés a été la visite de notre famille et, ensemble, nous avons accroché une mezouza à la porte d’entrée de la résidence du vice-président.”

Pour nous et pour tout le monde, Thanksgiving est un moment de réflexion sur l’année écoulée. L’un de mes souvenirs préférés est la visite de notre famille et, ensemble, nous avons accroché une mezouza à la porte d’entrée de la résidence du vice-président. pic.twitter.com/Lj5jYM4Hic – Douglas Emhoff (@SecondGentleman) 18 novembre 2021

La cérémonie de la mezouza est la dernière fois que Kamala et Doug ont honoré le judaïsme depuis le jour de l’inauguration. En mars, Doug a dirigé le tout premier événement de la Pâque de la Maison Blanche qui a été diffusé en direct pour que tout le pays puisse le regarder, selon CNN. L’événement virtuel comprenait également des remarques préenregistrées du président Joe Biden et Première Dame Jill Biden. « Cette année, alors que nous plongeons nos légumes verts dans de l’eau salée et versons notre vin de cérémonie et mangeons nos herbes amères, engageons-nous, une fois de plus, à réparer le monde », a déclaré Kamala lors de la cérémonie.