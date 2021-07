Le vice-président Kamala Harris dévoile une stratégie pour lutter contre l’immigration illégale

Le vice-président Kamala Harris a publié un stratégie de balayage jeudi pour s’attaquer aux causes profondes de la migration au milieu de la récente augmentation des passages frontaliers illégaux entre les États-Unis et le Mexique.

La stratégie indique que la pandémie et les « conditions météorologiques extrêmes » ont exacerbé les causes profondes de la migration, qui comprennent la corruption, la violence, la traite et la pauvreté.

L’annonce intervient alors que l’administration est confrontée à une crise à la frontière sud, les détentions de migrants ayant atteint des sommets en 20 ans ces derniers mois.

Plus de 1,1 million d’appréhensions ont été enregistrées au cours des six premiers mois de cet exercice, selon le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Et un record de près de 190 000 appréhensions a été enregistré rien qu’en juin.

Alors que l’administration Biden a envoyé des millions de doses de vaccins et des secours contre les ouragans en Amérique centrale, Harris a noté que fournir un tel soulagement à court terme n’est « pas suffisant pour soulager les souffrances à long terme ».

Au lieu de cela, la stratégie du vice-président promet des efforts plus soutenus pour répondre aux motivations de la migration, y compris le recentrage de l’engagement avec l’Amérique centrale.

« En Amérique centrale, les causes profondes de la migration sont profondes – et la migration en provenance de la région a un impact direct sur les États-Unis », Harris a écrit dans une lettre de motivation discuter du plan. « Pour cette raison, notre nation doit constamment s’engager avec la région pour faire face aux difficultés qui poussent les gens à quitter l’Amérique centrale et à venir à notre frontière. »

Plus tôt cette année, le président Joe Biden a demandé à Harris de diriger les efforts diplomatiques de l’administration pour lutter contre les causes de la migration en provenance d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras, et elle s’est rendue à la frontière américano-mexicaine en juin dans le cadre de ces efforts.

La stratégie est la mesure la plus récente du vice-président pour s’attaquer à ces causes profondes, et est un élément central du plan plus large de l’administration Biden publié mardi pour établir un « système d’immigration juste, ordonné et humain ».

Le plan est divisé en cinq piliers, mais il ne fournit pas de calendrier détaillé ni de mesures politiques à prendre. Les piliers comprennent la lutte contre l’insécurité économique et les inégalités, la lutte contre la corruption démocratique et la promotion du respect des droits de l’homme.

Le plan aborde également la violence et les crimes des gangs, ainsi que la lutte contre la violence sexuelle et sexiste.

Harris a noté que les Nations Unies et les gouvernements du Mexique, du Japon et de la Corée du Sud se sont engagés à se joindre à l’effort pour répondre aux motivations de la migration en provenance d’Amérique centrale.

« Les États-Unis ne peuvent pas faire ce travail seuls », a écrit Harris dans la lettre d’accompagnement. « Notre stratégie est de grande envergure et se concentre sur nos partenariats avec d’autres gouvernements, institutions internationales, entreprises, fondations et société civile.

Mardi, la Maison Blanche a également publié une « Stratégie collaborative de gestion des migrations », que le président Joe Biden a ordonné en février. Il décrit comment les États-Unis travailleront avec d’autres pays pour « gérer une migration sûre, ordonnée et humaine » en Amérique du Nord et en Amérique centrale.

Les efforts comprennent l’élargissement des opportunités d’emploi et des protections dans les pays où les migrants partent, en veillant à ce que la gestion des frontières soit sûre et humaine et en créant plus de voies légales pour venir aux États-Unis