Le vice-président Harris visite un monument historique LGBTQ + et dénonce la vague de projets de loi anti-trans dans les législatures des États

NEW YORK (AP) – La vice-présidente Kamala Harris a visité lundi le monument national de Stonewall Inn pour rendre hommage aux militants sur le site d’un moment décisif dans le mouvement des droits des homosexuels. Et elle s’est exprimée alors que les législateurs des États des États-Unis ont présenté ou adopté des centaines de projets de loi cette année qui réduisent les droits LGBTQ +.

Ce décompte comprend une récente vague de projets de loi qui affectent les personnes transgenres, y compris la législation récemment adoptée par les gouverneurs républicains en lice pour l’investiture présidentielle de 2024.

La visite surprise du vice-président à Stonewall à New York survient quelques jours avant le 54e anniversaire de la descente de police et de la rébellion qu’elle a déclenchée le 28 juin 1969, alors que les patrons et d’autres se sont battus contre les officiers et contre un ordre social qui a gardé gay la vie dans l’ombre. Le soulèvement est largement considéré comme l’un des moments les plus cruciaux du mouvement moderne des droits LGBTQ+.

Harris, dans de brèves remarques, a rendu hommage au « courage, à la détermination et à l’inspiration » des militants de Stonewall, mais a également déclaré que le spot était un rappel important que la lutte de la communauté pour les droits n’est pas terminée.

L’ancien président Barack Obama a créé le Stonewall National Monument en 2016. C’est le premier monument national américain dédié aux droits LGBTQ+.

The Associated Press