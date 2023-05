Le vice-président Harris serait silencieux sur l’appel de l’ancienne «capitale du meurtre» du monde alors que les dirigeants offrent des conseils aux migrants américains

PREMIER SUR FOX — El Salvador a signalé une baisse de la criminalité et une diminution de la migration hors du pays après des années à porter le titre de « capitale du meurtre » du monde, a déclaré le vice-président du pays à Fox News Digital.

« Nous savons très clairement quelle est notre politique concernant l’application de l’immigration », a déclaré le vice-président salvadorien Félix Ulloa à Fox News Digital. « Président [Nayib] Bukele a été clair dès le début. Ce n’est pas seulement un problème des États-Unis : c’est notre problème. »

« Nous ne voulons pas cacher le problème », a ajouté Ulloa. « Nous n’essaierons pas de mettre les ordures sous le tapis. Nous ferons face au problème. C’est un problème qui a été créé pour et par l’exclusion – l’exclusion sociale, économique – et amplifié par la violence dans la communauté. Alors nous il faut faire avec ça. »

Ulloa a qualifié l’immigration de « problème permanent » et a exhorté les États-Unis à élaborer un plan global et bipartisan pour « gérer ce problème ». À cette fin, il a déclaré que son pays avait tendu la main aux États-Unis, en envoyant une lettre au vice-président Kamala Harris pour demander un dialogue sur un investissement potentiel de 4 milliards de dollars dans la région pour créer des emplois et aider à améliorer la qualité de vie afin de dissuader les gens. de quitter le pays.

BIDEN ADMIN TOUTES UNE BAISSE DE 70 % DES RENCONTRES DE MIGRANTS APRÈS LE TITRE 42, CONTRE LES PRÉDICTIONS

Cependant, Harris n’a pas répondu à cette lettre, a déclaré Ulloa, soulignant la nécessité « de résoudre les problèmes dans les pays » d’où sont originaires les immigrants. Au moment de la publication, Fox News Digital n’a pas pu vérifier la réponse du vice-président à la lettre car le bureau de Harris n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires de Fox News Digital.

Harris a été la personne de référence pour les efforts de l’administration pour s’attaquer aux causes profondes de la migration de quelques pays d’Amérique centrale, dont El Salvador, par un Fiche d’information sur la Maison Blanche peu de temps après l’entrée en fonction du président Biden.

En février, l’administration a annoncé une investissement d’environ 1 milliard de dollars dans les communautés de ces pays par le biais d’entreprises telles que Nestlé, Target et Columbia Sportswear pour soutenir les agriculteurs, créer des emplois dans le textile et investir dans diverses industries, a rapporté le New York Times.

Ulloa a fait valoir qu’El Salvador est « non seulement obligé », mais a également « le droit de maintenir ces relations harmonieuses avec l’administration… peu importe qui est du côté des démocrates ou des républicains. C’est le gouvernement américain en place ». Il pensait que le succès d’El Salvador pourrait servir de modèle à d’autres pays de la région, mais que davantage de travail était nécessaire et que l’aide nécessiterait une coopération avec les États-Unis – mais les deux nations ont connu des tensions.

Les responsables de l’administration Biden ont refusé une demande de rencontre avec le président salvadorien Nayib Bukele en février lors d’un voyage inopiné à Washington à la suite d’un camouflet présumé de Bukele en 2021 contre le diplomate américain Ricardo Zuniga. Ulloa a rejeté toute rumeur continue de désaccord, affirmant que son pays « maintenait toutes les relations diplomatiques ».

LE MAIRE DE NYC ADAMS REÇOIT LES ÉLOGES D’UN ALLIÉ IMPROBABLE DU GOP POUR SES COMMENTAIRES SUR LA CRISE DES MIGRANTS

« C’est un malentendu avec certains des envoyés qui sont venus dans le passé », a déclaré Ulloa. « Mais maintenant, la relation s’est améliorée et nous avons d’excellentes relations avec l’ambassadeur.

« Nous voulons maintenir le dialogue ouvert, la démonstration avec cette administration, avec la nouvelle administration qui pourrait prendre le relais en étant évidemment intellectuelle, car notre relation avec les Etats-Unis est une longue histoire, probablement une longue vie. »

Ulloa a suggéré que le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, cherche à réviser et à améliorer le processus par lequel les immigrants peuvent demander la citoyenneté et à gérer plus facilement le processus. Le département de la Sécurité intérieure a renvoyé une demande de commentaires de Fox News Digital au département d’État.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News Digital que les États-Unis augmentaient l’aide aux pays d’accueil « dans tout l’hémisphère occidental » pour aider « l’intégration des réfugiés et des migrants et fournir une assistance et une protection » aux migrants. Le porte-parole a souligné qu’ils ne pouvaient pas fournir plus de détails sur les discussions diplomatiques, mais a déclaré que les États-Unis s’engageaient à travailler avec des partenaires régionaux pour élargir l’accès aux « voies légales ».

LA MÈRE D’UN ENFANT DE 8 ANS QUI EST MORT EN GARDE À LA PATROUILLE DES FRONTIÈRES DIT QUE LES AGENTS ONT REFUSÉ LES PLAIDOYERS POUR LES SOINS HOSPITALIERS : RAPPORT

« Les États-Unis rendent également les voies légales de migration plus accessibles depuis l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale », a expliqué le porte-parole. « En avril, le secrétaire Blinken et le secrétaire Mayorkas ont annoncé de nouvelles mesures radicales pour lutter contre les flux migratoires irréguliers à la frontière sud-ouest des États-Unis en élargissant les voies légales vers les États-Unis, notamment pour la protection, certains programmes de libération conditionnelle, le regroupement familial et les voies de travail. »

Ulloa pense cependant que le succès d’El Salvador dans la réduction de la criminalité et la prétendue réduction du flux migratoire pourrait servir de modèle à d’autres pays de la région. Il a révélé que certains pays avaient contacté El Salvador au sujet de la méga-prison, qu’il ne pouvait pas nommer, mais a déclaré que son pays avait « offert de faire une formation technique et une assistance technique » à d’autres pays « qui ont besoin de ce genre de choses ». . »

« Je l’ai dit à l’ONU à New York, je l’ai dit dans d’autres sommets, dans différents sommets des pays de la région, qu’El Salvador est prêt à partager son expérience parce que les bonnes pratiques doivent être partagées, partout où cela est nécessaire », dit Ulloa. « Nous sommes ouverts à recevoir de n’importe quel pays ou de n’importe quel organisme international, toute demande de partage de notre assistance technique à cet égard. »

« Si un pays est intéressé, il pourrait venir, il pourrait demander un rendez-vous avec le ministre de la Justice ou avec le directeur du système pénal, ou directement avec nos ministres », a-t-il ajouté.

MAYORKAS ‘NÉGARDE DE FAÇON MANIFESTE’ SON DEVOIR D’APPLIQUER LA LOI AMÉRICAINE : REP. CHIP ROY

Ulloa a fait référence aux commentaires de l’ambassadeur des États-Unis au Salvador, William H. Duncan, qui suggéraient que le pays avait connu une diminution de 40 % du nombre de personnes quittant le pays au cours de l’année écoulée, en partie après la création de la méga-prison du pays, le « Terrorism Confinement Center ».

La prison, qui peut contenir 40 000 personnes, a déjà dépassé 10% de sa capacité quelques mois seulement après son ouverture, avec des dizaines de milliers de membres de gangs toujours en attente de jugement. Ulloa a déclaré que la prison était nécessaire après que son pays ait été critiqué pour être envahi par des criminels au point que « le système pénitentiaire traditionnel était surpeuplé ».

« Dans le passé, il y avait beaucoup d’évasions, à cause de la façon dont le système pénitentiaire et toutes les installations étaient construits », a expliqué Ulloa, notant qu’un certain nombre de bâtiments dataient de l’époque coloniale.

La nouvelle méga-prison, qu’Ulloa a déclaré que le pays a construite en « un temps record », implique de « nouvelles technologies ». Il a noté que l’un des problèmes importants auxquels le pays était confronté était la proximité des prisons avec les villes, il était donc nécessaire de construire la méga-prison dans une zone isolée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ulloa a déclaré que la prison contiendrait les installations permettant aux détenus de s’entraîner dans des ateliers et potentiellement même de cultiver leur propre nourriture et de produire « quelque chose à vendre hors de la prison ».

« De cette façon, ils pourraient être autonomes », a déclaré Ulloa. « Cela a été un modèle pour d’autres pays, qui sont venus visiter et vérifier comment [it] était et comment [it] fonctionne maintenant. »