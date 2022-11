Le vice-président Harris et Xi se rencontrent pour “garder les lignes de communication ouvertes”

Samedi, le président chinois Xi Jinping a rencontré brièvement le vice-président Kamala Harris alors que les deux pays cherchent à “maintenir les lignes de communication ouvertes”.

La réunion a eu lieu en marge d’un forum économique à Bangkok – à la demande du vice-président, selon la Chine – quelques jours seulement après que le président Biden et Xi se sont rencontrés lors de leur première réunion en personne depuis que Biden est entré dans le bureau ovale.

Les détails sur ce dont la paire a discuté étaient minimes, mais un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré : « Le vice-président a noté un message clé que le président Biden a souligné lors de sa rencontre du 14 novembre avec le président Xi : nous devons maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer de manière responsable la concurrence entre nos des pays.”

BIDEN RENCONTRE LE XI JINPING DE LA CHINE AU SOMMET DU G-20 EN INDONÉSIE, SOULÈVE LES PRÉOCCUPATIONS DES ÉTATS-UNIS AU SUJET DE TAIWAN, HONG KONG, POUTINE

Selon une lecture du ministère chinois des Affaires étrangères, la réunion a été qualifiée de “succès” et Pékin “espère” que Harris jouera un “rôle positif” alors que les États-Unis et la Chine cherchent à apaiser les tensions.

Les conflits géopolitiques entre Washington et Pékin ont été importants ces dernières années et les États-Unis ont classé la Chine comme leur principale menace dans la dernière stratégie de défense nationale du Pentagone en octobre.

Xi a décrit sa rencontre avec Biden comme “stratégique et constructive” et a déclaré qu’elle “a une importance importante pour guider les relations sino-américaines à l’avenir”.

“Il a exprimé l’espoir que les deux parties renforceront encore la compréhension mutuelle, réduiront les perceptions erronées et les erreurs de calcul, et travailleront ensemble pour ramener les relations sino-américaines sur la voie d’un développement sain et régulier”, a ajouté le ministère, faisant référence à la conversation de Xi avec Harris.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon la Maison Blanche lundi, Biden a fait part de ses inquiétudes quant à la position ouvertement agressive de la Chine envers Taïwan et a déclaré que “le monde a intérêt au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan”.

On ne sait pas comment Xi a répondu à cette préoccupation directe, mais samedi, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que ses troupes étaient préparées sur les trois arènes aériennes, maritimes et terrestres après que la Chine a de nouveau déployé des avions de combat et des navires de guerre qui ont traversé la zone d’identification de la défense aérienne de l’île. .