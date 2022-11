Le vice-président Harris appelle au respect de la souveraineté en mer de Chine méridionale

PUERTO PRINCESA, Philippines (AP) – Le vice-président Kamala Harris a appelé mardi les pays à défendre l’intégrité territoriale et la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale, qui a été contestée par la Chine, et a déclaré que Washington lancerait une campagne internationale contre “l’irresponsabilité”. comportement » dans les eaux litigieuses.

Harris n’a pas cité la Chine par son nom, mais faisait évidemment référence à Pékin lorsqu’elle a souligné le soutien de l’Amérique à l’allié du traité les Philippines “face à l’intimidation et à la coercition dans la mer de Chine méridionale”.

Elle s’est exprimée à bord d’un patrouilleur des garde-côtes philippins amarré à Puerto Princesa, dans la province insulaire occidentale de Palawan, située au bord des eaux contestées. Cette visite hautement symbolique était la dernière étape d’une visite de deux jours qui a débuté lundi à Manille pour des entretiens avec le président Ferdinand Marcos Jr.

Citant les enjeux profonds pour l’Amérique et la communauté internationale dans la région, en particulier dans la mer de Chine méridionale très fréquentée, elle a appelé à un large effort pour lutter pour le commerce sans entrave et la liberté de navigation et de survol dans les eaux contestées.

“Nous devons défendre des principes tels que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, le commerce légal sans entrave, la résolution pacifique des différends”, a déclaré Harris.

“Nous continuerons à mobiliser nos alliés et partenaires contre les comportements illégaux et irresponsables”, a-t-elle déclaré. “Lorsque l’ordre international fondé sur des règles est menacé quelque part, il est menacé partout.”

Une nouvelle confrontation a éclaté avant sa visite à Palawan lorsque la marine philippine a allégué qu’un navire des garde-côtes chinois avait saisi de force des débris de roquettes chinoises alors que des marins philippins les remorquaient vers leur île.

Marcos Jr. a déclaré aux journalistes sans donner plus de détails qu’il était enclin à envoyer une protestation diplomatique à la Chine au sujet de l’incident. Il a ajouté qu’il voulait une clarification parce que la Chine a nié qu’il y ait eu une saisie forcée des débris.

Les conflits territoriaux de longue date impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei ont longtemps été considérés comme un point chaud asiatique et une ligne de faille délicate dans la rivalité américano-chinoise dans la région.

Lors de ses entretiens avec Marcos Jr. lundi, Harris a réaffirmé l’engagement de Washington à défendre les Philippines en vertu du traité de défense mutuelle de 1951, qui oblige les alliés à aider à défendre toute partie attaquée.

“Une attaque armée contre les forces armées des Philippines, des navires publics ou des avions dans la mer de Chine méridionale invoquerait les engagements de défense mutuelle des États-Unis”, a déclaré Harris à Marcos Jr. “Et c’est un engagement inébranlable que nous avons envers les Philippines.”

Marcos Jr. a remercié Harris, affirmant qu’avec les bouleversements dans la région et au-delà, “ce partenariat devient encore plus important”.

À Puerto Princesa, la principale ville de Palawan, Harris a visité une petite communauté de pêcheurs et a discuté avec des villageois pauvres de l’impact de la pêche illégale sur leurs moyens de subsistance.

Selon un communiqué publié par son bureau.

Les garde-côtes philippins bénéficieraient également d’une aide supplémentaire des États-Unis pour améliorer le système de gestion du trafic maritime afin d’améliorer la sécurité en mer. Les Philippines reçoivent également des données de surveillance en temps réel pour pouvoir détecter et contrer les activités illicites en mer dans le cadre d’un projet du Quadrilateral Security Dialogue, un bloc stratégique informel qui implique les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie, selon le bureau de Harris. .

Bien que les États-Unis ne revendiquent aucune voie navigable stratégique, où transitent chaque année environ 5 billions de dollars de commerce mondial, ils ont déclaré que la liberté de navigation et de survol est dans l’intérêt national des États-Unis.

En mars, le commandant américain de l’Indo-Pacifique Adm. John C. Aquilino a déclaré à l’Associated Press que la Chine avait entièrement militarisé au moins trois des nombreuses îles qu’elle avait construites dans les eaux contestées et les avait armées de systèmes de missiles anti-navires et anti-aériens, laser et brouiller l’équipement dans un mouvement de plus en plus agressif qui menace toutes les nations opérant à proximité.

Lors de l’incident de dimanche dans les Spratlys, la zone la plus contestée, le vice-amiral Alberto Carlos, commandant du commandement occidental de l’armée philippine, a déclaré qu’un navire des garde-côtes chinois avait bloqué à deux reprises un bateau civil piloté par du personnel de la marine philippine avant de saisir les débris qu’il remorquait. au large de l’île de Thitu.

La Chine a nié qu’il y ait eu une saisie forcée et a déclaré que les débris, qui, selon elle, provenaient d’un récent lancement de fusée chinois, avaient été remis par les forces philippines après une “consultation amicale”.

Les navires des garde-côtes chinois ont bloqué les bateaux de ravitaillement philippins livrant des fournitures aux forces philippines dans les eaux contestées dans le passé, mais la saisie d’objets en possession de l’armée d’un autre pays constituerait un acte plus effronté.

La Chine a averti Washington de ne pas se mêler de ce qu’elle appelle un différend asiatique et a déclaré que les patrouilles et les exercices de combat de la marine et de l’armée de l’air américaines dans les eaux contestées militarisaient la mer de Chine méridionale.

En juillet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la Chine à se conformer à une décision d’arbitrage de 2016 qui invalidait les vastes revendications territoriales de Pékin pour des raisons historiques en mer de Chine méridionale. La Chine a rejeté la décision.

Jim Gomez, Associated Press