Le vice-président Harris a rencontré des démocrates du Texas qui sont sortis pour bloquer le projet de loi de vote du GOP

La vice-présidente Kamala Harris rencontrera les législateurs démocrates du Texas cette semaine.

Harris a rencontré pour la dernière fois les dirigeants démocrates du Texas en juin.

WASHINGTON – La vice-présidente Kamala Harris a rencontré mardi des législateurs démocrates du Texas qui ont quitté l’État pour éviter de voter sur un projet de loi soutenu par une législature contrôlée par le GOP qui apporterait des changements radicaux au vote dans l’État.

Harris a organisé une réunion à huis clos avec les législateurs démocrates de la Fédération américaine des enseignants près du bâtiment du Capitole, selon les rapports de la piscine. Alors qu’elle entrait dans la salle de plus de 60 personnes, elle a reçu une salve d’applaudissements et une standing ovation.

« Défendre le droit de vote est aussi américain que la tarte aux pommes », a déclaré Harris dans le discours d’ouverture de la réunion avec les législateurs du Texas.

Les législateurs démocrates ont quitté le Texas pour Washington lundi afin de bloquer une législation qui compliquerait le vote des Texans. En quittant l’État, le groupe a également évité d’être arrêté par des responsables de l’application des lois de l’État pour rupture de quorum.

« Je sais que ce que vous avez fait s’accompagne d’un grand sacrifice, à la fois personnel et politique », a déclaré Harris, qui a été sollicité par le président Joe Biden en juin pour diriger les efforts visant à protéger les droits de vote. « Vous faites cela pour soutenir et défendre certains des idéaux les plus élevés de notre pays. »

Harris a décrit des moments importants de l’histoire où les Américains se sont battus pour le droit de vote, notamment lorsque Frederick Douglass a fait appel au Congrès en 1867 pour le droit de vote des hommes noirs, en 1913 lorsque des femmes ont défilé à Washington pour lutter pour le droit de suffrage, et en 1965, lorsque « les démocrates et les républicains défendaient le principe américain absolu de tous les peuples, ayant le droit de voter et d’adopter le Voting Rights Act ».

« Et 2021, la législature du Texas est venue à Washington, DC », a poursuivi Harris.

Il s’agit de la première réunion du vice-président avec les démocrates du Texas depuis juin, lorsque certains chefs de parti se sont rendus à Washington après avoir quitté un débat lors d’une session ordinaire en mai.

La secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mardi que Biden « applaudissait leur courage ». Elle a ajouté que la Maison Blanche n’avait pas annoncé si le président rencontrerait les législateurs.

Contribution : Rebecca Morin

Contactez Chelsey Cox sur Twitter @therealco.