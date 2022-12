Le vice-président du Parlement européen arrêté dans une enquête sur la corruption lors de la Coupe du monde

Eva Kaili avait fait l’éloge du Qatar pour les “droits du travail”

Un politicien grec qui a été l’un des vice-présidents du Parlement européen a été arrêté vendredi en Belgique, dans le cadre d’une vaste enquête policière sur des pots-de-vin présumés offerts à des politiciens européens par le Qatar, hôte de la Coupe du monde.

La Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Belgique soupçonne “un pays du Golfe” d’influencer les eurodéputés avec “des sommes substantielles” ou “cadeaux importants” à des tiers ayant une influence sur les législateurs, a déclaré le Bureau central de lutte contre la corruption dans un communiqué. La police a confisqué plus de 600 000 € en espèces, ainsi que “équipements informatiques et téléphones portables”.

Les médias belges ont identifié le pays du Golfe comme étant le Qatar, et l’une des personnes détenues est Eva Kaili, une eurodéputée grecque qui est l’une des vice-présidentes du parlement depuis janvier. Kaili, 44 ans, est un ancien présentateur de télévision qui est député européen du PASOK, membre du groupe des socialistes et démocrates (S&D), depuis 2014.

Seize perquisitions ont été effectuées dans plusieurs villes belges et quatre personnes ont été interpellées. L’opération « ciblait en particulier les assistants parlementaires travaillant au sein du Parlement européen », ont déclaré les procureurs.

Le quotidien belge Le Soir a identifié les personnes décrites comme étant Kaili, son assistante FG, l’ancien patron de l’assistante et ex-eurodéputé Pier-Antonio Panzeri, et le secrétaire général nouvellement élu de la Confédération syndicale internationale, Luca Visentini.

Le mois dernier, Kaili s’est opposé à la résolution du PE condamnant le Qatar pour la mort des travailleurs qui construisent les stades de la Coupe du monde et “d’autres violations des droits de l’homme”, qualifiant la monarchie du Golfe de « précurseur en matière de droits du travail ». Elle s’était rendue au Qatar plus tôt en novembre, rencontrant son ministre du Travail pour lui transmettre les vœux de l’UE pour un bon tournoi.

SE le ministre Saad Sherida Al-Kaabi rencontre le vice-président du Parlement européen #Qatar pic.twitter.com/GE8T8PRZRp — QatarEnergy (@qatarenergy) 1 novembre 2022

Le PASOK a réagi à la nouvelle en annonçant l’expulsion de Kaili, a rapporté le quotidien grec Kathimerini. Le groupe S&D a déclaré qu’il était “consterné” par les allégations et serait “coopérer pleinement avec toutes les autorités chargées de l’enquête.” Le bloc a également demandé “la suspension des travaux sur tous les dossiers et votes en plénière concernant les États du Golfe, en particulier la libéralisation des visas et les visites prévues.”