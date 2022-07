Le vice-président du Parlement européen appelle à la reprise du dialogue Chine-Taïwan

TAIPEI, Taïwan (AP) – La vice-présidente du Parlement européen, Nicola Beer, a rencontré mercredi la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen et a appelé la Chine à ouvrir un “dialogue mutuel et respectueux” avec la démocratie insulaire autonome qu’elle revendique comme son propre territoire.

Beer a souligné l’importance de Taiwan “à l’échelle mondiale” et a demandé que l’île soit autorisée à participer à l’Assemblée mondiale de la santé et que l’Union européenne améliore sa représentation à Taipei.

Elle a réaffirmé le soutien au droit de Taïwan de déterminer son propre avenir au milieu des menaces chinoises d’annexer l’île par la force, affirmant que Pékin devrait “s’abstenir de ses gestes menaçants” et ne pas détruire la prospérité de l’île.

“Taïwan mérite de jouer pleinement ce rôle en tant que partenaire international mondial, stratégique, responsable et fiable”, a déclaré Beer à Tsai.

“Seul le peuple taïwanais peut décider de l’avenir de Taïwan”, a déclaré Beer, ajoutant que la Chine devrait “jouer un rôle actif et constructif dans le maintien et la sécurisation du statu quo actuel basé sur un dialogue mutuel et respectueux”.

Dans ses commentaires, Tsai a salué les relations économiques croissantes entre Taïwan et l’UE et l’adoption de 20 résolutions au Parlement européen depuis le début de 2021 favorables à Taipei.

“Au nom du peuple taïwanais, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude au vice-président Beer”, a déclaré Tsai.

Beer est l’un des 14 vice-présidents du Parlement européen, dont les membres sont élus parmi les 27 États membres de l’UE et qui exerce des pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle sur l’exécutif du bloc, la Commission européenne. Ses membres sont connus pour leurs prises de position indépendantes sur les relations extérieures, les droits de l’homme et l’environnement.

La visite de Beer est la dernière d’une série de mesures de plus en plus actives des politiciens européens et américains pour contrer les affirmations agressives de la Chine sur son influence mondiale, y compris une volonté incessante d’isoler diplomatiquement Taiwan.

Pékin a coupé tous les contacts avec Taipei après l’élection initiale de Tsai en 2016 en raison de son refus de reconnaître que Taiwan fait partie de la Chine et de ses efforts pour construire une identité taïwanaise indépendante.

Mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a condamné la visite de Beer à Taïwan et l’adoption par le Parlement européen de résolutions pro-Taïwan.

“Il s’agit d’une grave violation du principe d’une seule Chine et a empoisonné l’atmosphère des relations sino-européennes”, a déclaré Zhao, faisant référence à l’insistance de la Chine sur le fait que Taiwan n’a pas droit à une reconnaissance diplomatique indépendante.

“Nous exhortons l’UE à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et à être prudente sur les questions liées à Taiwan afin d’éviter de graves perturbations des relations bilatérales Chine-UE”, a déclaré Zhao aux journalistes.

La Chine menace régulièrement de représailles économiques et diplomatiques pour de telles visites, bien que sa réponse réelle soit souvent discrète. Une exception est la Lituanie, dont la Chine a retiré son ambassadeur et rompu les liens commerciaux après que la nation balte a rompu avec la coutume diplomatique en acceptant qu’un bureau de représentation taïwanais dans sa capitale, Vilnius – une ambassade de facto – porte le nom de Taiwan au lieu de Taipei chinois. , que d’autres pays utilisent pour éviter d’offenser Pékin.

Lors du même briefing quotidien, Zhao a averti que la Chine prendrait des “mesures résolues et fortes” si la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, procédait aux plans annoncés de se rendre à Taiwan.

Pelosi, qui occupe la deuxième place à la présidence, doit se rendre à Taïwan en août, selon un rapport du Financial Times.

Elle serait la législatrice américaine la plus haut placée à visiter le proche allié américain en 25 ans.

Une visite de Pelosi “porterait gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, affecterait gravement les fondements des relations sino-américaines et enverrait un signal gravement erroné aux forces indépendantistes de Taiwan”, a déclaré Zhao, sans donner de détails sur les mesures que la Chine pourrait prendre.

La Maison Blanche et le Département d’État n’ont publié aucune déclaration officielle sur la visite prévue de Pelosi, qui risque de perturber davantage les relations entre Washington et Pékin qui se sont détériorées à leur pire niveau depuis des décennies au milieu de différends commerciaux, du bilan de la Chine en matière de droits de l’homme, de son soutien à l’invasion russe. des ventes d’armes ukrainiennes et américaines à Taïwan.

The Associated Press