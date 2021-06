PSAKI CLAQUÉ

Jen Psaki a été critiquée sur Twitter pour sa réponse à un journaliste du New York Times qui lui a demandé sa réaction aux républicains « devenant fous » à cause des commentaires de Kamala Harris.

Lors d’un point de presse à la Maison Blanche, Katie Rogers a mentionné que le GOP était agacé par le commentaire de Harris et Psaki a reconnu que le parti d’opposition était « énervé ».

« Visiter la frontière : les républicains et les conservateurs deviennent fous sur Twitter…[about] son interview », a déclaré Katie Rogers. « Le président a-t-il l’impression qu’il existe un scénario où elle devrait se rendre à la frontière ?

« Et aussi, les critiques croissantes des conservateurs – cela pourrait-il un jour entrer en ligne de compte dans la décision de l’envoyer là-bas? Je veux dire, n’ont-ils pas raison si elle a cette tâche devant elle. Ne devrait-elle pas voir la cause finale ainsi que la cause première de l’immigration.

« À un moment donné, elle peut aller à la frontière: je n’ai aucun voyage à prévisualiser ou à prédire ni de calendrier pour cela », rétorqua Psaki.

« Mais ce que je répète, c’est que sa mission était de travailler avec les pays et les dirigeants du triangle nord pour s’attaquer aux causes profondes, pour lutter contre la corruption. Assurez-vous que nous travaillons ensemble pour répondre aux préoccupations humanitaires.

« Je dirai que nous ne suivons pas les conseils de l’ancien président Trump ou de la plupart des républicains qui nous critiquent à ce sujet étant donné qu’ils étaient tous assis là pendant que nous créions ce problème auquel nous sommes tous entrés à la fois avec la frontière et le mouvement de migration qui a grandi au cours de la dernière année.

« Donc, nous ne suivons pas d’orientations ou de conseils de leur part … Si cela fait avancer le ballon pour qu’elle se rende à la frontière, elle peut certainement le faire. »