Le vice-président des inscriptions de Tech partage des chiffres solides avec le conseil d’administration | Actualités, Sports, Emplois

HOUGHTON — Le conseil d’administration de l’Université technologique du Michigan a entendu une mise à jour sur les inscriptions d’automne lors de sa réunion de vendredi matin.

Le nombre d’inscriptions à l’automne, de 7 320, est le plus élevé depuis 1983, a déclaré Kyle Rubin, vice-président adjoint de Tech pour les inscriptions.

Les candidatures ont augmenté de 143 % par rapport à l’année dernière, dont 46 % parmi les admissions. Les gains en pourcentage les plus importants dans les deux catégories sont venus des résidents américains en dehors du Michigan (en hausse de 58 % et 49 %, respectivement).

La plus forte augmentation du nombre de nouveaux étudiants est venue de l’Illinois, qui a accueilli 100 nouveaux étudiants de premier cycle cette année, contre 60 à 70 au cours d’une année typique, a déclaré Rubin.

La technologie a également enregistré un taux de rétention de 87,6 %, le plus élevé des 15 dernières années et, avec 2015, la seule année avec un taux de 87 % ou plus.

Les femmes représentaient 30 % des inscriptions, c’est la première fois que Tech atteint cette barre.

« Aussi loin que remontent les records, nous avons constaté une augmentation constante de la proportion et du nombre de femmes et de Michigan Tech, et cela nous a amené là où nous en sommes aujourd’hui », » dit Rubin. « Cela a donc été un bon nombre d’années d’efforts intenses partout. »

La moyenne pondérée cumulative des nouveaux étudiants était de 3,83, la plus élevée de l’histoire de l’école. L’inflation GPA n’est que partiellement responsable, a déclaré Rubin ; l’augmentation parmi les étudiants de première année en technologie dépasse le taux national.

Dans les écoles supérieures, les plus fortes augmentations de candidatures proviennent des pays d’Afrique du Nord, a déclaré Rubin. L’Inde connaît également une augmentation constante du nombre de demandes, tandis que la Chine a quelque peu diminué.

Les retards de visa observés pendant la COVID se sont atténués, même si les rendez-vous sont toujours difficiles à obtenir, a déclaré Rubin.

« Même s’ils postulent et sont acceptés, ils ont toujours du mal à obtenir ces nominations et ces financements. » » dit Rubin.

Trente-huit étudiants ont été transférés de l’Université Finlandia après sa fermeture fin juin. Douze participent au nouveau programme de soins infirmiers de Tech, développé au printemps dernier après l’annonce de Finlandia. Douze autres sont inscrits dans une école de commerce.

Donc tout le monde est d’accord, c’était un véritable défi de les voir fermer, mais je pense que cela a aussi créé un moment de bien-être pour notre campus cette année,« , a déclaré Rubin. «Personnellement, je ne suis pas venu ici depuis que des étudiants traversent le campus en tenue de travail. C’était donc un moment marquant pour certains d’entre nous, c’est sûr.

Dans d’autres actions, le conseil d’administration :

• Approuvé la soumission du plan quinquennal de dépenses d’investissement de l’État et de la demande de projet d’investissement pour l’exercice 2025. La demande comprend le Centre de convergence et d’innovation, un bâtiment de 110 000 pieds carrés qui rassemblerait les étudiants du College of Computing et Collège de commerce. Le coût total du projet serait d’environ 87 millions de dollars, dont 30 millions de dollars proviendraient de l’État.

• Approuvé une proposition pour un baccalauréat ès sciences en science des données environnementales.

• A approuvé la nomination émérite de Peter Moran du Département de science et de génie des matériaux.

• États financiers audités de l’exercice 2023 acceptés. Plante & Moran, PLLC a réalisé l’audit. Tech a reçu un audit propre et non modifié, la note la plus élevée.







