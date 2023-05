Le vice-président des Cowboys, Stephen Jones, confiant qu’il peut signer à nouveau de jeunes stars

Les Cowboys de Dallas ont une multitude de stars sur leur liste.

Ils sont chargés du point de vue des talents, avec des meneurs de jeu électriques des deux côtés du ballon. Mais une grande partie de leur puissance de feu est jeune et commandera des totaux considérables dans leurs prochains contrats.

Cette liste de noms comprend le secondeur Micah Parsons, le coin Trevon Diggs et le receveur large CeeDee Lamb. Mais selon le vice-président exécutif des Cowboys, Stephen Jones, payer ses stars ce qu’elles méritent est peu préoccupant.

« J’ai l’impression qu’à mesure que nous avançons, tout sera une question de timing, mais nous pensons que nous pouvons travailler dans les paramètres du plafond et faire en sorte que ce genre de choses se produisent », a déclaré Jones mercredi lors d’une conférence de presse.

« Nous voulons travailler sur tout ce qui précède, mais nous devrons simplement voir comment cela se déroule », a déclaré Jones. « Vous ne pouvez pas dicter quand les choses se produisent et le moment. Cela prend deux côtés. Pour qu’ils veuillent s’inscrire, ils doivent être heureux là où c’est. Et vice versa. Mais je ne dirais pas simplement parce que nous ne pas le faire d’ici le début de la saison ne signifie pas que nous n’allons pas finalement les signer. »

Pour l’instant, les choses semblent mutuelles du côté des joueurs.

« J’espère que quelque chose sera compris », a déclaré Diggs aux membres des médias. « J’adore Dallas. J’adore être ici, alors, vous savez, nous verrons.

Lamb aime aussi sa maison actuelle.

« Dallas est un endroit où j’ai toujours voulu être. Je ne me vois pas vraiment porter un autre maillot. Je ne veux pas trop entrer dans les détails à ce sujet, mais je suis vraiment excité pour l’avenir. »

La manière exacte dont l’équipe gérera les sommes forfaitaires n’a pas encore été décidée. Dallas a plusieurs options, y compris la restructuration des accords existants pour libérer de l’espace de plafond et l’étiquette de franchise. Il a utilisé l’étiquette au cours de chacune des six dernières saisons, plus récemment sur le porteur de ballon Tony Pollard.

« Ce n’est pas intimidant », a déclaré Jones à propos du marché des cornerbacks et des récepteurs larges. « Je pense que c’est faisable. Cela fait juste partie de la gestion de votre équipe de football, une partie de la gestion du plafond salarial. Mais je pense certainement que c’est faisable. »

« Nous sommes déjà à un grand nombre avec Dak », a-t-il ajouté. « Donc, quand la partie vraiment intimidante arrive, c’est quand vous les faites passer d’un contrat de recrue à faire le type d’argent que les quarts gagnent maintenant. »

Parsons pourrait être le premier homme en lice pour un nouveau contrat. Il devient admissible à une prolongation après la saison à venir. Il a terminé deuxième lors du vote du joueur défensif de l’année la saison dernière.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Cowboys de Dallas Michée Parsons Agneau CeeDee