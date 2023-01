Wells Fargo se retrouve en quelque sorte toujours au milieu de la controverse. En décembre dernier, l’institution financière a accepté de payer 3,7 milliards de dollars dans le cadre d’un règlement avec le Consumer Financial Protection Bureau. Le règlement concernait des abus liés aux hypothèques, aux prêts automobiles et aux frais de découvert. Après avoir déboursé près de 4 milliards de dollars, Wells Fargo s’assurera de rester à l’écart de toute situation qui pourrait nuire à la marque. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas contrôler les actions individuelles de leurs employés.

Le vice-président de Wells Fargo licencié pour avoir prétendument uriné sur un passager d’une compagnie aérienne

Alors que Wells Fargo essaie de garder son entreprise propre après les règlements et la mauvaise presse, l’un de leurs vice-présidents a fait dérailler la table rase. Le vice-président des opérations en Inde Shankar Mishra n’a pas pu se contrôler sur un vol de New York à New Delhi. Mishra aurait uriné sur une femme de 72 ans assise à côté de lui en classe affaires selon le NYPost. Pas pour trouver des excuses à Mishra, mais les rapports indiquent qu’il était ivre pendant le vol, ce qui est plus logique lorsque vous entendez l’histoire. Une fois dégrisé, il a pu exprimer des remords et faire changer d’avis la femme à propos de son arrestation. Malheureusement pour lui, il a été licencié par Wells Fargo à juste titre.