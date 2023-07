Le vice-président de Taïwan prévoit de se rendre aux États-Unis en août, faisant craindre une éventuelle réprimande de la part de la Chine

Le vice-président taïwanais Lai Ching-te, qui se présente à la présidence l’année prochaine, doit se rendre aux États-Unis le mois prochain, et l’administration Biden tenterait de minimiser l’arrêt du « transit » afin d’éviter la condamnation de Pékin.

Lors d’une conférence de presse lundi, le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, Alexander Tah-ray Yui, a révélé que Lai s’arrêterait aux États-Unis lors de son voyage pour assister à l’investiture du président paraguayen.

Lai devrait arriver au Paraguay le 14 août, un jour avant l’inauguration, a déclaré Yui, selon le Wall Street Journal, sans donner plus de détails sur l’itinéraire prévu du vice-président aux États-Unis. Interrogé sur l’inquiétude suscitée par la réaction de la Chine au voyage , Yui a déclaré qu’il n’y aurait « aucune justification à tout harcèlement », étant donné que ce serait la 11e fois qu’un vice-président taïwanais s’arrêterait aux États-Unis

Un responsable de l’administration Biden a déclaré dimanche au Journal que Lai ne s’arrêterait pas à Washington, DC, car les États-Unis ont accepté de ne pas entretenir de relations diplomatiques officielles avec Taïwan.

« Nous ne prenons pas parti. Nous n’interférerons pas dans les élections à Taiwan, et nous nous attendons à ce que Pékin n’interfère pas non plus », aurait déclaré le responsable, avertissant que la Chine ne devrait pas répondre par la provocation.

Lai, le candidat présidentiel du Parti démocrate progressiste (DPP) sortant, est considéré comme plus agressif dans la défense de l’indépendance taïwanaise par rapport à l’actuel président Tsai Ing-wen. Tsai ne peut pas se faire réélire en raison des limites de mandat.

La Chine avait promis des « mesures fortes et résolues » en réponse au transit de Tsai à New York et en Californie au printemps pour rencontrer le président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., Et d’autres responsables américains. Le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan en août dernier a également incité la Chine à s’engager dans des exercices militaires menaçants.

Le responsable de Biden a déclaré dimanche au Journal que Hou Yu-ih, le candidat du principal parti d’opposition taïwanais, le Kuomintang, ou Parti nationaliste, a également un voyage prévu aux États-Unis cet automne.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a rencontré le président chinois Xi Jinping le mois dernier, aurait été critiqué par des responsables chinois lors du voyage historique de deux jours à Pékin concernant la position de Washington sur les prochaines élections de janvier 2024 à Taïwan.

Bien que Blinken ait soutenu que l’administration Biden garderait une main égale et ne soutiendrait aucune ingérence, les responsables chinois ont cherché à inciter Washington à coopérer contre Lai, considéré par Pékin comme un membre de l’aile « pro-indépendance », ont précédemment déclaré des sources au Journal.

La Chine considère Taïwan, proche allié des États-Unis, comme son propre territoire et envoie régulièrement des avions et des navires de guerre pour harceler l’armée de l’île et intimider ses 23 millions de citoyens. Il y a quelques jours à peine, des responsables américains ont déclaré que Blinken avait souligné l’importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et avait soulevé les inquiétudes de Washington et de ses alliés concernant les actions de la Chine lors de sa rencontre jeudi soir avec Wang Yi, qui dirige la Commission centrale du Parti communiste au pouvoir pour Affaires étrangères, dans la capitale indonésienne de Jakarta.

Blinken et Wang, ainsi que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, assistaient aux réunions de Jakarta avec leurs homologues de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, un bloc régional de 10 nations qui est souvent coincé entre les intérêts concurrents des deux principales puissances mondiales sur une gamme de problèmes, y compris les tensions concernant Taiwan et les différends territoriaux en mer de Chine méridionale.

Bien que les États-Unis aient envoyé des responsables, dont Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen, les liens restent au plus bas. La Chine a ostensiblement refusé de rétablir le contact entre les deux armées, peut-être pour protester contre les ventes américaines d’armes défensives à Taïwan et les sanctions contre le ministre chinois de la Défense Li Shangfu.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.