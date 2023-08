Le vice-président de Taïwan part en voyage au Paraguay au milieu des efforts chinois pour isoler l’île

TAIPEI, Taïwan (AP) – Le vice-président de Taïwan est parti samedi en voyage au Paraguay pour renforcer les relations avec le dernier partenaire diplomatique de son gouvernement en Amérique du Sud à un moment où la Chine intensifie ses efforts pour isoler la démocratie insulaire autonome.

Le voyage de William Lai comprend des arrêts à San Francisco et à New York, ce que Pékin a critiqué Washington pour avoir autorisé. Le Parti communiste au pouvoir sur le continent revendique Taiwan comme faisant partie de son territoire et affirme qu’il n’a pas le droit de mener des relations extérieures.

Lai devait assister mardi à l’investiture du président élu paraguayen Santiago Peña.

Lai a déclaré qu’il rencontrerait des responsables d’autres gouvernements « afin que la société internationale comprenne que Taiwan est un pays qui persiste dans sa démocratie, ses droits de l’homme et sa liberté et qui participe activement aux affaires internationales ».

Le Paraguay fait partie d’un groupe décroissant de 12 gouvernements qui entretiennent des relations diplomatiques avec Taïwan. Il s’agit pour la plupart de petits pays pauvres d’Afrique et des Caraïbes. Taïwan a perdu un partenaire cette année lorsque le Honduras a transféré sa reconnaissance officielle à Pékin.

Taïwan et la Chine sont gouvernés séparément depuis une guerre civile qui s’est terminée en 1949. Ils revendiquent tous deux la souveraineté sur le territoire de l’autre et refusent d’avoir des relations avec des gouvernements qui reconnaissent l’autre côté.

L’économie et la population beaucoup plus importantes de la Chine signifient que la plupart des gouvernements ont des relations officielles avec Pékin, bien que beaucoup, y compris les États-Unis, entretiennent des relations informelles avec Taiwan.

Peña s’est rendu à Taïwan en juillet et a déclaré au président Tsai Ing-wen que son pays « serait aux côtés du peuple taïwanais » pendant son mandat de cinq ans.

Le gouvernement du dirigeant chinois Xi Jinping a intensifié ses efforts pour intimider Taïwan en faisant voler des avions de chasse et des bombardiers près de l’île et en lançant des missiles dans la mer. Certains politiciens américains et européens ont réagi en s’envolant pour Taïwan en signe de soutien.

Les responsables taïwanais s’arrêtent généralement aux États-Unis en route vers et depuis l’Amérique latine et rencontrent des responsables américains, ce qui irrite Pékin.

Le gouvernement taïwanais n’a donné aucune indication que Lai devait rencontrer des responsables américains.

Lai devait déjeuner dimanche à New York avec des Taïwanais vivant là-bas avant de partir pour le Paraguay. Sur le chemin du retour, il prévoyait de s’arrêter à San Francisco pour un dîner avec des Taïwanais.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré plus tôt qu’il « suivrait l’évolution de la situation » et était prêt à prendre « des mesures résolues et énergiques pour défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale ».

La Chine a lancé des jeux de guerre autour de Taïwan en avril après que Tsai a rencontré le président de la Chambre Kevin McCarthy à Los Angeles alors qu’il rentrait d’Amérique centrale.

The Associated Press