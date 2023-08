Le vice-président de Taiwan accuse la Chine de tenter d’influencer les prochaines élections du pays.

Le vice-président de Taiwan et favori des prochaines élections présidentielles a accusé vendredi la Chine d’avoir recours à des pratiques commerciales déloyales qui pourraient être utilisées pour influencer le vote.

William Lai, lors d’une réunion avec des journalistes étrangers à Taipei, a déclaré que la Chine « espère interférer dans les élections avec toutes sortes de tactiques ». S’ils réussissent, a-t-il déclaré, « cela portera atteinte à la démocratie taïwanaise ».

Ses commentaires interviennent après que la Chine a annoncé lundi qu’elle suspendait les importations de mangues en provenance de Taïwan, alléguant que les autorités avaient détecté des parasites sur les fruits. Il est largement admis que la restriction des échanges commerciaux est politiquement motivée.

Lai a déclaré que Pékin se livrait à « des pratiques commerciales déloyales contre nos produits agricoles, potentiellement dans le but de saper les prochaines élections ».

Taiwan doit organiser des élections présidentielles en janvier 2024.

Au cours du week-end, Pékin a lancé des exercices de guerre autour de Taiwan, une démocratie autonome que la Chine revendique comme son propre territoire. La Chine et Taiwan se sont séparés en 1949 à la suite d’une guerre civile qui s’est terminée par la prise de contrôle du continent par le Parti communiste.

Pékin n’a pas renoncé à recourir à la force pour prendre le contrôle de Taiwan. Les dirigeants politiques chinois considèrent Lai et la présidente sortante de Taiwan, Tsai Ing-wen, comme des « séparatistes » et refusent de leur parler.

Les exercices militaires ont suivi les escales de Lai à New York et à San Francisco dans le cadre d’une visite d’État au Paraguay au début du mois. Lai a dénoncé ces exercices comme une tentative de Pékin d’intimider les électeurs et d’influencer les élections de janvier.

Le Département d’État américain a appelé samedi la Chine « à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques contre Taiwan et à s’engager plutôt dans un dialogue significatif avec Taiwan ».

Même si les États-Unis n’entretiennent pas de liens officiels avec Taiwan, ils constituent sa plus grande source d’armes. La loi américaine exige que les États-Unis traitent toutes les menaces contre l’île comme des sujets de « grave préoccupation ».

En tant que candidat du Parti démocrate progressiste au pouvoir, Lai est en tête dans la plupart des sondages d’opinion devant ses concurrents, Ko Wen-je du Parti populaire de Taiwan, à tendance indépendantiste, et Hou Yu-ih, du parti nationaliste, ou Kuomintang, plus favorable à la Chine.

Lai a déclaré qu’il souhaitait maintenir la paix et le statu quo dans les relations avec la Chine. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré à une chaîne de télévision locale que Taiwan « ne veut pas devenir l’ennemi de la Chine. Nous pouvons devenir amis ».

Même si Lai ne se décrit pas comme cherchant l’indépendance de la Chine, il maintient que Taiwan est déjà un pays indépendant.

« Taiwan organise des élections régulières… Je pense que cela montre que Taiwan est un pays souverain », a-t-il déclaré.

La Chine a récemment critiqué Lai pour avoir utilisé la rhétorique de « l’indépendance de Taiwan ».

Un responsable du bureau chinois du travail à Taiwan a accusé la semaine dernière Lai d’utiliser ses escales aux États-Unis pour brader les intérêts taïwanais en vue de remporter des élections et l’a décrit comme un « fauteur de troubles qui poussera Taiwan au bord dangereux de la guerre », selon les médias d’État. .