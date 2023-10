Le vice-président de l’UEFA est « désolé » après que Sky News a révélé qu’il avait voté pour le retour du football en Russie | Nouvelles du monde

Le numéro deux de l’instance dirigeante du football européen a présenté ses excuses après que Sky News a révélé comment il avait voté pour mettre fin à l’interdiction générale imposée aux équipes russes de participer à des compétitions continentales – contredisant la position ferme de l’instance sportive suédoise qu’il dirige.

l’UEFA le premier vice-président, Karl-Erik Nilsson, a d’abord cherché à contester notre rapport de la décision controversée du comité exécutif qui révélait qu’il soutenait étonnamment la réadmission de la Russie équipes des moins de 17 ans.

Les reportages de Sky ont suscité une surveillance accrue en Suède, où il a dirigé la fédération de football jusqu’au début de cette année, lorsqu’il l’a quitté pour devenir président de la Confédération suédoise des sports.

La confédération s’oppose aux Russes participant à des événements sportifs internationaux alors que la guerre contre Ukraine continue – tout comme la Fédération suédoise.

En tant qu’hôte du Championnat d’Europe féminin U17, la Suède a déclaré qu’elle n’autoriserait pas la Russie à y participer.

Vendredi, M. Nilsson a répondu à notre rapport en déclarant au média suédois Fotbollskanalen : « Je ne me reconnais pas du tout dans la description des médias britanniques sur la façon dont (le comité exécutif de l’UEFA) a traité cette question. »

Mais dans une nouvelle déclaration par l’intermédiaire de la Confédération suédoise des sports, M. Nilsson admet qu’il a soutenu la voie de la Russie pour jouer à nouveau en Europe.

Il a déclaré : « Je suis désolé que ma position au sein de l’UEFA et la décision prise ici aient été interprétées comme signifiant que je ne continue pas, en tant que représentant de la Confédération suédoise des sports et du mouvement sportif suédois, à défendre notre position commune. Je faire.

« Cependant, je comprends que l’UEFA souhaite vérifier si nous avons bien réfléchi du point de vue des enfants, c’est pourquoi nous excluons le risque de permettre que des enfants soient punis, dans ce cas, pour des guerres cruelles et des actes de violence dont les adultes sont responsables. «

Sa déclaration de regret donnait toujours une interprétation différente de la décision de l’UEFA qui, a révélé Sky News, n’a été soutenue que par deux des cinq vice-présidents de l’instance dirigeante.

Il a laissé entendre qu’il ne s’agissait pas d’une décision finale, mais l’UEFA a déclaré que c’était le cas.

M. Nilsson a déclaré : « Lors des discussions à l’UEFA, j’ai choisi d’approuver la décision d’ouvrir une enquête sur les formulaires ouverts aux enfants russes pour participer à des compétitions internationales basées sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

« Bien entendu, l’enquête doit prendre en compte à la fois la manière dont elle affecte la possibilité d’un environnement sûr et sécurisé pour les enfants de Russie et pour les enfants d’autres pays qui affronteront des équipes russes. »

Karl-Erik Nilsson (à gauche) en 2019 avec le président de l’UEFA Aleksander Ceferin





M. Nilsson a affirmé que « l’UEFA votera sur la question » une fois « l’enquête » terminée.

Il a ajouté : « Avant cette décision, je présenterai bien sûr la position de la Confédération suédoise des sports, de la Fédération suédoise de football et du mouvement sportif suédois ».

Mais le communiqué de l’UEFA indique que la décision est plus définitive que cela, définissant une prochaine étape plus technique visant à intégrer les équipes russes aux qualifications masculines et féminines U17 qui commencent ce mois-ci.

L’UEFA a déclaré après la réunion de mardi à Chypre : « Le comité exécutif de l’UEFA a décidé que les équipes russes de joueurs mineurs seraient réadmises dans ses compétitions au cours de cette saison.

« À cet égard, le comité exécutif a demandé à l’administration de l’UEFA de proposer une solution technique qui permettrait la réintégration des équipes russes U17 (filles et garçons) même lorsque les tirages au sort ont déjà eu lieu.

« Tous les matches des équipes russes doivent être joués sans le drapeau du pays, l’hymne, la tenue nationale et en dehors du territoire russe. »

Les dirigeants du football ukrainien ont écrit jeudi aux associations nationales de toute l’Europe pour les exhorter à boycotter tous les matches contre les Russes en tant qu’équipe théoriquement neutre.

Mais les dirigeants de l’UEFA auraient signalé en privé les incohérences des responsables du football dans leur opposition au retour de la Russie dans les championnats de jeunes.

Ils soulignent comment le ministère ukrainien des Sports a assoupli sa position en juillet, mettant ainsi fin à l’interdiction faite aux athlètes de participer à la plupart des événements auxquels participaient des Russes.

Sky News a révélé la semaine dernière que la discussion de la réunion avait surpris certains membres du comité exécutif de l’UEFA.

La principale opposition serait venue lors de la réunion de trois vice-présidents de l’UEFA – l’ancien directeur général de Manchester United, David Gill, ainsi que l’ancienne joueuse galloise et présidente de Sport Wales Laura McAllister, et l’ancien président de la fédération polonaise, Zbigniew Boniek.

L’UEFA a refusé de commenter le processus de vote.