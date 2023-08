Le vice-président de l’ingénierie de Tesla, Colin Campbell, rejoint Redwood Materials en tant que CTO

Redwood Materials, la startup de recyclage de batteries fondée par Tesla JB Straubel, membre du conseil d’administration, a récemment nommé le vice-président de l’ingénierie du groupe motopropulseur de Tesla, Colin Campbell, au poste de directeur de la technologie.

Basé à Carson City, Nevada, Redwood a été fondé par Straubel en 2017 alors qu’il était encore CTO de Tesla. Straubel a démissionné de Tesla en 2019 pour se concentrer sur Redwood.

Campbell a annoncé le déménagement sur LinkedIn lundi, clôturant un mandat de 17 ans au sein de la société de véhicules électriques d’Elon Musk dans divers rôles d’ingénierie et de direction. Il a remercié ses anciens collègues de Tesla pour une « expérience unique dans une vie ».

« Chez Redwood, je continuerai à travailler sur l’électrification – mais cette fois, en garantissant une large adoption des VE et de l’énergie propre en résolvant les problèmes plus en amont! » Campbell a écrit. « La mission de Redwood est de créer une chaîne d’approvisionnement circulaire en batteries, en localisant le système fragmenté actuel en créant pour la première fois des composants de batterie critiques à grande échelle aux États-Unis – et à partir d’une quantité toujours croissante de contenu recyclé. »

Redwood transforme les batteries de véhicules électriques en fin de vie et les déchets des usines automobiles en matières premières et composants pour fabriquer de nouvelles cellules de batterie. Straubel a déclaré à CNBC en février que la société mélange également « des matériaux extraits de manière durable » dans ses processus de fabrication.

Le départ de Campbell de Tesla fait suite à une annonce plus tôt ce mois-ci que le chef des finances de la société, Zach Kirkhorn, démissionnait, pour être remplacé par le chef comptable de Tesla, Vaibhav Taneja, qui occupe désormais à la fois le directeur financier et le rôle comptable, selon la divulgation aux actionnaires de Tesla. .

Redwood a attiré les meilleurs talents loin de Tesla pendant des années. Un autre dirigeant de Redwood, le chef d’exploitation Kevin Kassekert, était auparavant vice-président des personnes et des lieux chez Tesla. Plus de 120 personnes travaillent actuellement dans l’entreprise de Straubel après avoir travaillé pour Tesla, selon les données de LinkedIn.

Straubel, qui est crédité en tant que co-fondateur de Tesla, a été élu par les actionnaires du constructeur automobile plus tôt cette année pour siéger en tant qu’administrateur indépendant au conseil d’administration.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

