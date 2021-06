Le vice-président de la Fed Quarles jette un doute important sur l’établissement d’un dollar numérique

Alors que la Réserve fédérale s’apprête à publier cet été un rapport très attendu sur la création potentielle d’un dollar numérique, le vice-président de la supervision de la banque centrale a déclaré lundi qu’il avait des doutes importants sur l’idée.

Le gouverneur de la Fed, Randal Quarles, a exprimé son scepticisme quant à la plupart des arguments avancés en faveur d’une monnaie numérique de banque centrale.

« Les avantages potentiels d’une CBDC de la Réserve fédérale ne sont pas clairs », a déclaré Quarles dans des remarques préparées à l’Association des banquiers de l’Utah. « A l’inverse, une CBDC de la Réserve fédérale pourrait poser des risques importants et concrets. »

Parmi les inconvénients qu’il a cités figurent les défis si le public pouvait contourner les banques traditionnelles et s’adresser directement à la Fed pour obtenir de l’argent numérique. Dans le même ordre d’idées, il a déclaré que les avantages que les consommateurs tirent de la concurrence bancaire pourraient être diminués si la Fed s’avançait davantage dans l’espace.

Aussi, il s’inquiétait du potentiel de cyberattaques sur un système dont la sécurité serait difficile à concevoir.

Les partisans d’un dollar numérique émis par la Fed affirment qu’il pourrait accélérer les systèmes de paiement, en particulier à l’international. Ils citent également les avantages pour les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées qui n’ont pas accès au système de paiement numérique existant.

Essentiellement, une monnaie numérique de la Fed agirait de la même manière que les dollars numériques qui sont échangés chaque jour, sauf qu’au lieu d’être garantis par les banques, ils seraient soutenus par la Fed. Ceux qui n’ont pas de compte bancaire pourraient utiliser le système de la Fed pour transférer de l’argent dans les deux sens. Les défenseurs disent, par exemple, que l’obtention de chèques de relance aux personnes pendant des crises comme la pandémie de Covid-19 serait facilitée grâce à un système de monnaie numérique de la banque centrale.

Mais Quarles a déclaré que le système pourrait être difficile et coûteux à concevoir, nécessiterait probablement une loi du Congrès et serait redondant pour les systèmes déjà en place.

« Premièrement, le système de paiement en dollars américains est très bon et il s’améliore. Deuxièmement, les avantages potentiels d’une CBDC de la Réserve fédérale ne sont pas clairs. Troisièmement, le développement d’une CBDC pourrait, je crois, poser des risques considérables », a-t-il déclaré. « Donc, notre travail est fait pour nous alors que nous procédons à une évaluation rigoureuse des arguments en faveur du développement d’une CBDC de la Réserve fédérale. »

Ses remarques interviennent alors que la Fed s’apprête à publier un document de recherche cet été pour explorer davantage la question. Certains autres responsables de la Fed, tels que le gouverneur Lael Brainard, ont exprimé leur soutien à la CBDC.

En annonçant l’étude, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré en mai que « l’accent est mis sur la garantie d’un système de paiement sûr et efficace qui offre de larges avantages aux ménages et aux entreprises américains tout en favorisant l’innovation ».

Les défenseurs de la CBDC craignent que la Fed ne perde sa place dans le système financier mondial si elle ne suit pas le rythme, l’hégémonie du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale étant finalement menacée.

Mais Quarles a déclaré qu’il « semble peu probable » qu’une menace réelle pour la monnaie américaine puisse émerger grâce à sa valeur relativement stable, son importance continue sur les marchés financiers mondiaux et la profondeur et l’importance systémique des bons du Trésor et du billet vert.

« Aucun d’entre eux n’est susceptible d’être menacé par une devise étrangère, et certainement pas parce que cette devise étrangère est une CBDC », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il voyait peu de menace dans les crypto-monnaies comme le bitcoin, qui ont été comparées à l’or en termes de refuge contre l’instabilité et l’inflation.

« L’or brillera toujours, mais la nouveauté, par définition, s’estompe », a-t-il déclaré. « Bitcoin et ses semblables resteront donc presque certainement un investissement risqué et spéculatif plutôt qu’un moyen de paiement révolutionnaire, et il est donc très peu probable qu’ils affectent le rôle du dollar américain ou nécessitent une réponse avec une CBDC. »

Quarles a déclaré qu’il considérait le processus impliqué dans la recherche de la Fed comme « vraiment ouvert » et « sans préjugé », bien qu’à son avis, la « barre à l’établissement d’une CBDC américaine soit haute ».

« Alors que nous commençons notre analyse de la Fed sur ces problèmes, je devrai être convaincu qu’une CBDC est un outil particulièrement bon pour résoudre l’un ou l’autre de ces problèmes, sur lesquels je suis sceptique, et je devrai surtout être convaincu que les avantages potentiels de développer une CBDC de la Réserve fédérale l’emportent sur les risques potentiels », a-t-il déclaré.