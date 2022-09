Le vice-président de la Fed, Brainard, met en garde contre un retrait prématuré de la lutte contre l’inflation

Le vice-président de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a souligné vendredi la nécessité de lutter contre l’inflation et l’importance de ne pas reculer devant la tâche jusqu’à ce qu’elle soit terminée.

“La politique monétaire devra être restrictive pendant un certain temps pour avoir confiance que l’inflation revient à l’objectif”, a déclaré le responsable de la banque centrale dans des remarques préparées pour un discours à New York. “Pour ces raisons, nous nous engageons à éviter de nous retirer prématurément.”

actualités liées à l’investissement Le Credit Suisse publie de sombres perspectives économiques mondiales: «Le pire reste à venir»

Ces remarques sont intervenues un peu plus d’une semaine après que la Fed a promulgué sa cinquième hausse des taux d’intérêt de l’année, poussant son taux directeur de référence dans une fourchette de 3% à 3,25%. L’augmentation de septembre a marqué la troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage pour un taux qui se répercute sur la plupart des dettes de consommation à taux révisable.

Alors que les responsables de la Fed et de nombreux économistes s’attendent à ce que l’inflation ait atteint un sommet, Brainard a mis en garde contre la complaisance.

“L’inflation est très élevée aux Etats-Unis et à l’étranger, et le risque de chocs inflationnistes supplémentaires ne peut être exclu”, a-t-elle déclaré.

Plus tôt vendredi matin, le département du Commerce a publié des données montrant que l’inflation a continué de grimper en août, telle que mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle préféré de la Fed. Le PCE de base a augmenté de 4,9 % d’une année sur l’autre et de 0,6 % pour le mois, à la fois supérieur aux estimations et bien au-dessus de l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed.

Depuis que la Fed a relevé les taux, les rendements des bons du Trésor ont grimpé en flèche et le dollar a rapidement augmenté en valeur par rapport à ses pairs mondiaux. Brainard a noté les ramifications d’une devise américaine plus élevée, affirmant qu’elle exerce des pressions inflationnistes à l’échelle mondiale.

“Dans l’ensemble, l’appréciation du dollar tend à réduire les prix des importations aux États-Unis”, a-t-elle déclaré. “Mais dans certaines autres juridictions, la dépréciation correspondante de la monnaie peut contribuer aux pressions inflationnistes et nécessiter un resserrement supplémentaire pour compenser.”

La Fed est loin d’être la seule à resserrer sa politique, car les banques centrales du monde entier ont relevé leurs taux pour lutter contre leurs propres problèmes d’inflation. Cependant, la Fed a été plus agressive que la plupart de ses pairs, ce qui, selon Brainard, pourrait avoir des retombées.