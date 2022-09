Le vice-président de la Fed, Brainard, jure que “nous serons là aussi longtemps qu’il le faudra” pour arrêter l’inflation

La vice-présidente de la Réserve fédérale, Lael Brainard, s’est engagée mercredi à poursuivre la lutte contre l’inflation qui, selon elle, nuit le plus aux Américains à faible revenu.

Cela signifiera davantage d’augmentations des taux d’intérêt et le maintien des taux plus élevés plus longtemps, a-t-elle déclaré dans des remarques préparées pour un discours à New York.

“Nous sommes là aussi longtemps qu’il le faudra pour faire baisser l’inflation”, a déclaré le responsable de la banque centrale, à peine deux semaines avant la prochaine réunion politique de la Fed. “Jusqu’à présent, nous avons rapidement relevé le taux directeur au sommet du cycle précédent, et le taux directeur devra encore augmenter.”

Les marchés parient que le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux adoptera sa troisième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage des taux de référence lorsqu’il se réunira à nouveau les 20 et 21 septembre.

Les remarques de Brainard reflètent les commentaires récents de plusieurs responsables qui ont déclaré que les taux resteront probablement élevés « pendant un certain temps », même après que la Fed aura cessé de grimper. L’engagement est venu des plus hauts niveaux des décideurs des banques centrales, y compris le président Jerome Powell et le président de la Fed de New York, John Williams.

Le taux des fonds fédéraux actuel est ciblé dans une fourchette comprise entre 2,25 % et 2,5 % après quatre augmentations consécutives du FOMC cette année.

Bien que l’inflation ait montré des signes de plafonnement ces derniers temps, les augmentations d’une année à l’autre sont proches des niveaux les plus élevés depuis plus de 40 ans. Les chocs de l’offre, les mesures de relance budgétaire et monétaire record et la guerre en Ukraine ont contribué à cette hausse.

Sans s’engager dans une ligne de conduite spécifique, Brainard a déclaré que la Fed devait rester vigilante.

“Avec une série de chocs d’offre inflationnistes, il est particulièrement important de se prémunir contre le risque que les ménages et les entreprises commencent à s’attendre à ce que l’inflation reste supérieure à 2% à long terme, ce qui rendrait beaucoup plus difficile de ramener l’inflation à notre objectif », a-t-elle déclaré.

Ces pressions inflationnistes sont “particulièrement dures pour les familles à faible revenu” qui dépensent la majeure partie du budget de leur ménage en frais de nourriture, d’énergie et de logement, a ajouté Brainard.

Elle a noté qu’il existe des preuves anecdotiques de la baisse des prix dans les secteurs de la vente au détail, alors que les propriétaires de magasins font face à une baisse des dépenses due à l’inflation.

En outre, elle a déclaré qu’il “pourrait également y avoir des possibilités de réduction” des marges bénéficiaires de l’industrie automobile, qui, selon elle, sont “exceptionnellement importantes” à en juger par l’écart entre les prix de gros et de détail.

À l’inverse, elle a déclaré que le marché du travail restait exceptionnellement fort, la hausse de la participation au marché du travail en août étant un signe positif.

Brainard a déclaré que les décideurs surveilleront de près les données alors que l’économie ralentit, en espérant tempérer l’inflation en cours de route.

“La politique monétaire devra être restrictive pendant un certain temps pour donner l’assurance que l’inflation se rapproche de l’objectif. L’environnement économique est très incertain et la trajectoire de la politique dépendra des données”, a-t-elle déclaré.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprime jeudi alors que la banque centrale approche de sa période de silence avant la réunion de septembre.