Le vice-président de la Fed, Brainard, déclare qu’il pourrait être “bientôt” approprié de ralentir le rythme des hausses de taux

Le vice-président de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a indiqué lundi que la banque centrale pourrait bientôt ralentir le rythme de ses hausses de taux d’intérêt.

Alors que les marchés s’attendent à une baisse probable en décembre du rythme rapide des hausses de taux de la Fed cette année, Brainard a confirmé qu’un ralentissement, voire un arrêt, se profile.

“Je pense qu’il sera probablement approprié bientôt de passer à un rythme plus lent d’augmentation des taux”, a-t-elle déclaré à Bloomberg News dans une interview en direct.

Cela ne signifie pas que la Fed cessera d’augmenter les taux, mais elle ralentira au moins à un rythme qui a connu quatre augmentations consécutives de 0,75 point de pourcentage, un schéma sans précédent depuis que la banque centrale a commencé à utiliser les taux à court terme pour définir la politique monétaire en 1990. .

“Je pense qu’il est vraiment important de souligner que nous avons fait beaucoup, mais nous avons du travail supplémentaire à faire à la fois pour augmenter les taux et maintenir la modération pour ramener l’inflation à 2% au fil du temps”, a déclaré Brainard.

Brainard s’est exprimé une semaine après que la Fed a ramené son taux d’intérêt de référence à une fourchette cible de 3,75% à 4%, le plus haut niveau en 14 ans. La Fed lutte contre l’inflation à son plus haut niveau depuis le début des années 1980 et s’est poursuivie à un rythme annuel de 7,7 % en octobre, selon le Bureau of Labor Statistics.

L’indice des prix à la consommation a augmenté à un rythme de 0,4% le mois dernier, moins que l’estimation du Dow Jones de 0,6%, et Brainard a déclaré qu’elle avait vu des signes de ralentissement de l’inflation.

“Nous avons relevé les taux très rapidement … et nous avons réduit le bilan, et vous pouvez voir que dans les conditions financières, vous pouvez le voir dans les anticipations d’inflation, qui sont assez bien ancrées”, a-t-elle déclaré.

Parallèlement aux hausses de taux, la Fed a réduit les avoirs obligataires de son bilan à un rythme maximum de 95 milliards de dollars par mois. Depuis que ce processus, surnommé « resserrement quantitatif », a commencé en juin, le bilan de la Fed s’est contracté de plus de 235 milliards de dollars mais reste à 8,73 billions de dollars.

