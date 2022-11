Le vice-président de la chambre de Joliet, Paone, reçoit un prix d’État – Shaw Local

Mike Paone, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet, a été nommé cadre distingué de l’année de la Chambre de commerce de l’Illinois.

Le prix reconnaît le leadership de Paone au niveau de l’État et au niveau national ainsi que son implication dans la région de Joliet, selon l’annonce de l’Illinois Association of Chamber of Commerce Executives.

Paone a été élu président du conseil d’administration 2023 de l’IACCE.

“Le leadership de Paone dans l’initiative législative All In de la Chambre aidant les entreprises de l’Illinois à siéger au conseil d’administration de l’Institute for Organization Management de la Chambre des États-Unis, qui dispense une formation professionnelle dans le domaine de la gestion à but non lucratif, démontre son dévouement en dehors de sa communauté locale”, La présidente du conseil d’administration de l’IACCE, Mirinda Rothrock, a déclaré dans un communiqué annonçant le prix. “Mais la forte implication de Paone dans les initiatives d’éducation, de main-d’œuvre et de développement économique dans la région de Joliet démontre que son cœur est vraiment là où se trouve sa maison.”

Le prix a été remis lors du dîner annuel de célébration et de remise des prix de l’IACCE le 3 novembre.

La Le Distinguished Illinois Chamber of Commerce Executive Award a été lancé en 1991. Il est également connu sous le nom de Brann Award en l’honneur de Lester W. Brann Jr., premier récipiendaire et ancien président de la Chambre de commerce de l’Illinois.

Le prix récompense les réalisations professionnelles à long terme. Les critères comprennent l’expérience, la formation et l’éducation, le service à l’IACCE et à d’autres organisations professionnelles, le service aux collègues de la chambre, la conduite éthique, le professionnalisme, le leadership et l’engagement à faire progresser la profession de gestion de la chambre.