Le vice-président de la BCE déclare qu’il fera “tout ce qui est nécessaire” pour maîtriser l’inflation

L’inflation de la zone euro s’établit à 10,7 %, le plus haut niveau de l’histoire du bloc, et la BCE a relevé son taux directeur à 1,5 %, un niveau jamais vu depuis 2009, avant la crise de la dette souveraine.

La BCE a publié mercredi un Examen de la stabilité financière qui décrit les défis auxquels sont confrontés les entreprises et les ménages en raison des mauvaises perspectives économiques, de la forte inflation et du resserrement monétaire.

Il soutient que les gouvernements doivent fournir aux secteurs vulnérables un soutien ciblé sans interférer avec la normalisation de la politique monétaire.

Les économistes prédisent que la zone euro se dirige vers une profonde récession dans un contexte de chute de la confiance des consommateurs.

De Guindos a déclaré que les banques devaient être “prudentes et prudentes”, éviter d’être aveuglées par une augmentation à court terme de la rentabilité due à des taux d’intérêt plus élevés, et se préparer à l’augmentation potentielle à venir des insolvabilités et à la réduction de la capacité de remboursement des ménages.

Le marché du travail tendu, avec le chômage au plus basétait un “facteur positif” – mais pas garanti de continuer à l’avenir, a-t-il poursuivi.

Cependant, il a minimisé les risques du type de fragmentation dans la zone euro qui pourrait conduire à une nouvelle crise de la dette, notant que les écarts entre les obligations souveraines ne s’étaient pas élargis de manière significative et que la BCE disposait de nouveaux instruments anti-fragmentation prêts à être déployés.

Il a également déclaré que les pays de la zone euro n’avaient pas vu “le genre d’accidents que nous avons vus au Royaume-Uni avec le mini-budget”, et il espérait qu’ils ne le feraient pas.

Une série de réductions d’impôts non financées et de mesures de soutien à la croissance annoncées par la première ministre britannique Liz Truss, qui est intervenue alors que la Banque d’Angleterre augmentait les taux d’intérêt et s’apprêtait à commencer la vente d’obligations, a causé des ravages sur le marché des gilts et a failli causer fonds de pension à s’effondrer.