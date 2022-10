Le vice-président de Barcelone s’ouvre sur le possible retour de Lionel Messi

Le vice-président de Barcelone, Eduard Romeu, a fait le point sur le possible retour de Lionel Messi dans le club de football espagnol. Romeu a catégoriquement déclaré qu’il serait financièrement possible pour Barcelone de signer Messi l’été prochain. Dans le même temps, il a également souligné qu’une décision à ce sujet sera finalement prise par le personnel d’entraîneurs et les joueurs.

Le contrat actuel de Messi avec le Paris Saint-Germain doit expirer l’été prochain et le joueur de 35 ans peut retourner en Liga avec un transfert gratuit.

«Ce serait possible financièrement car s’il revenait, ce serait en tant qu’agent libre. Mais c’est une décision qui doit être prise par le staff technique et le joueur. ça ne me correspond pas [to make those decisions]mais ce serait viable », a déclaré Romeu mercredi à Catalunya Radio.

Messi semble tout simplement imperturbable face à ces derniers développements. Un rapport publié par The Sun affirme que le septuple vainqueur du Ballon d’Or se concentre actuellement sur la victoire de son premier titre de Coupe du monde au Qatar plus tard cette année.

Le rapport affirme que le club de football de Ligue 1 est intéressé à offrir à Messi une prolongation d’un an, mais il n’y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, s’était quant à lui prononcé sur cette question il y a quelques mois. Il aurait révélé que le retour de Messi à Barcelone est tout à fait possible. Laporta avait également estimé qu’il était de sa responsabilité de s’assurer que Messi gagne une belle fin au Camp Nou.

La période glorieuse de Messi de 21 ans à Barcelone a pris fin en 2021. Les géants espagnols n’avaient pas les moyens de renouveler le contrat de Messi avant la saison 2021-22 et, par conséquent, l’Argentin a dû rompre ses liens avec les Blaugranas.

Messi avait rejoint le PSG en 2021. Cependant, sa première saison en France ne s’est pas avérée fructueuse car la première, il n’a réussi qu’à marquer six buts pour le PSG. Messi a jusqu’à présent marqué quatre buts et enregistré sept passes décisives lors de la nouvelle saison de Ligue 1.

Dans le circuit international, il a marqué 90 buts pour l’Argentine et joué 155 matchs.

