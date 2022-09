Le vice-président de Barcelone déclare que le retour de Messi serait “possible financièrement”

Le vice-président de Barcelone, Eduard Romeu, affirme que la superstar Lionel Messi pourrait revenir au club l’été prochain. Ses commentaires interviennent quelques mois seulement après que le président de l’équipe, Joan Laporta, a déclaré que le temps de Messi avec le club n’était “pas terminé”.

L’attaquant argentin a choqué de nombreuses personnes dans le monde du football lorsqu’il a quitté l’Espagne pour le PSG l’année dernière. Bien que Messi ait apparemment conclu un accord contractuel avec le Barça, des problèmes financiers au sein du club ont bloqué l’accord.

Romeu s’est exprimé mercredi sur la situation financière du Barça. Cependant, ce sont ses remarques sur Messi qui ont attiré l’attention des gens. « Ce serait possible financièrement parce que si [Messi] de retour, ce serait en tant qu’agent libre », a déclaré Romeu. “Mais c’est une décision qui doit être prise par le staff technique et le joueur. ça ne me correspond pas [to make those decisions]mais ce serait viable.

Possibilité d’un retour de Messi à Barcelone

Les problèmes financiers au sein du club s’atténueront apparemment l’été prochain. “Le Barça l’été prochain n’aura pas de problèmes financiers avec la structure que nous avons mise en place”, a poursuivi Romeu. “Une autre chose est que nous avons établi des ratios qui doivent être suivis.”

Romeu a également évoqué le problème des salaires des joueurs du club. « Avec la masse salariale, le problème est de mettre la main au porte-monnaie des gens et c’est très compliqué. Il y a des contrats signés et nous ne les enfreignons pas. Cependant, 150 millions d’euros ont été réduits.

Ces réductions pourraient évidemment aider à ramener Messi au Barca en 2023. La superstar gagnait auparavant 168,5 millions de dollars par an avant de passer au PSG. Le club de Ligue 1 tient à garder Messi et à prolonger son contrat d’un an.

Le président du PSG, Nasser al-Khelaifi, n’a pas hésité à faire part de ses sentiments à l’égard de la récente vente d’actifs commerciaux par le Barça. “Est-ce juste? Non, ce n’est pas juste… Est-ce légal ? Je ne suis pas sûr », a déclaré al-Khelaifi mercredi. « S’ils le permettent, d’autres feront de même. L’UEFA a bien sûr le sien [financial] règlements. C’est sûr qu’ils vont tout regarder.

Les deux équipes massives pourraient être dans une bataille désordonnée pour la superstar du football l’été prochain.

