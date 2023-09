Le vice-président chinois Han Zheng demande à l’Assemblée générale de l’ONU de s’opposer à « l’hégémonisme »

Han a également appelé aux droits de l’homme et à la démocratie, tels que définis par la Chine, exhortant la communauté mondiale à « s’opposer à la politisation et aux deux poids, deux mesures, en particulier à l’utilisation des droits de l’homme et de la démocratie comme outil politique pour s’immiscer dans les affaires d’autres pays ».

Pourtant, l’impact du message chinois de jeudi a été atténué par l’absence du président. Xi Jinping .

Le dirigeant chinois n’a pas participé à la première réunion diplomatique annuelle du monde, contrairement à son homologue américain. Joe Biden qui a profité de l’occasion pour défendre son administration, déployer de hauts responsables dans une multitude d’événements parallèles et mener des réunions bilatérales avec ses alliés.

Pékin n’a pas non plus choisi d’envoyer son plus haut diplomate, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, comme il l’a fait les années précédentes, choisissant plutôt d’envoyer Han, qui occupe un poste largement diplomatique au sein du gouvernement chinois.

Xi est apparu pour la dernière fois à l’Assemblée générale des Nations Unies par vidéo en 2021, lorsqu’il a appelé le monde à « améliorer la gouvernance mondiale et pratiquer un véritable multilatéralisme ». Wang y a participé en 2022.

Biden déclare à l’Assemblée générale de l’ONU que les États-Unis reprennent leur rôle de leader mondial

Dans son discours de 15 minutes jeudi devant l’organe de 193 membres, Han a cité la nécessité pour la Chine de trois « globaux » qui servent de piliers à la vision alternative de la Chine : son Initiative de sécurité mondiale, son Initiative de développement mondial et son Initiative de civilisations mondiales.

Typiques de l’approche de Pékin, ces mesures ont été déployées ces dernières années sans grande spécificité.

Le GSI, initialement proposé par Xi en avril de l’année dernière et développé dans un document de position dix mois plus tard, appelle à un ordre international alternatif à l’approche « fondée sur des règles » de Washington.

Cette approche vante l’importance de la souveraineté des États et de l’intégrité territoriale par rapport aux droits individuels, la fin des sanctions unilatérales et de la confrontation des blocs et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations.

Les relations américano-chinoises se « réchauffent à nouveau par étapes » alors que les hauts responsables se rencontrent

La vision de développement de la Chine, le GDI, a été dévoilée lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2021 et promeut l’idée de « la paix par le développement » en tant que compagnon des objectifs de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030.

Selon les critiques, cela vise en partie à vanter le développement impressionnant de la Chine, mais vise également à détourner les pays en développement des valeurs occidentales et des normes strictes régissant de nombreux projets de développement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Le troisième pilier, axé sur la « civilisation », promeut un système de valeurs centré sur l’État visant à bannir les « valeurs universelles » – notamment les droits de l’homme, la démocratie et l’autonomisation des communautés – telles qu’elles sont définies par de nombreux pays occidentaux.

« Selon la version des événements de Pékin, juste au moment où le monde avait le plus besoin d’un leadership mondial fort et uni, le système de gouvernance mondiale dirigé par l’Occident a échoué », a déclaré l’Atlantic Council dans un rapport de juin.

« Ensemble, les trois initiatives mondiales découlent de la dimension idéologique des efforts de Xi visant à faire reculer la primauté mondiale de l’Amérique », peut-on lire.

L’essor de la Chine est une opportunité pour les États-Unis, pas un défi, a déclaré le Premier ministre Li à Biden au G20

Lors d’une autre rencontre à l’Assemblée générale, le vice-président chinois a critiqué Washington pour ses arriérés de contributions à l’ONU et pour ce qu’il considère comme une hypocrisie à l’égard de ses propres droits de l’homme, encore une fois sans citer les États-Unis nommément.

« Les grands pays devraient montrer l’exemple et respecter leur engagement en faveur du multilatéralisme », a-t-il déclaré. « Quel que soit le stade de développement qu’elle atteint, la Chine ne pratiquera jamais l’hégémonie et l’expansion. »

Les analystes ont attribué le le Parti Communiste Chinois La préférence de l’Union européenne pour des initiatives phares vaguement définies est remplacée par un désir de latitude, lui permettant de manœuvrer à mesure que les conditions changent et d’éviter d’être coincé.

« Bien que cette méthode permette de réviser la politique en fonction des réactions et des intérêts changeants, lorsqu’il s’agit de partenaires étrangers, le manque de prévisibilité devient un problème », a déclaré Laura van Megan, chercheuse adjointe à l’Institut Freeman Spogli de l’Université de Stanford.

« Comment un pays peut-il s’engager dans le GSI, le GDI ou le GCI sans savoir quelle orientation politique ils représentent ? elle a ajouté. « Et en tant qu’initiatrice de ces biens publics, la Chine a le plus de pouvoir pour combler les vides. »

La tentative de la Chine d’élaborer un modèle mondial alternatif s’accorde avec les divergences croissantes entre Washington et Pékin dans de nombreux autres domaines.

Il s’agit notamment des efforts menés par les États-Unis pour refuser à la Chine les avancées occidentales. technologie qui peuvent être utilisées à des fins militaires, au milieu des efforts de Pékin pour des avancées indigènes sur ce front. La stratégie des alliés et partenaires de Washington a également vu la Chine vanter ses liens avec ses alliés, la Russie et la Corée du Nord.

Conjugué au discours de Biden mardi, le discours de Han reflète bon nombre des questions au cœur de la compétition entre les États-Unis et la Chine pour obtenir le soutien des pays moins développés, également appelés « le Sud global ».

Il s’agit notamment de la nature existentielle du changement climatique pour de nombreux pays insulaires du Pacifique et d’Afrique, des inégalités mondiales et de l’intelligence artificielle, entre autres.

Mais les deux parties ont proposé des solutions sensiblement différentes, Biden défendant l’architecture internationale existante, mais avec des réformes, et la Chine plaidant pour un changement mesuré vers ce qu’elle considère comme un système plus juste.

La Chine a également adopté une ligne prudente, s’identifiant comme un membre essentiel du Sud, bien qu’elle soit la deuxième économie mondiale avec un PIB de 18 milliards de dollars.

« En tant que plus grand pays en développement, la Chine est un membre naturel du Sud », a déclaré Han.

Biden tient des discussions au plus haut niveau avec les dirigeants chinois depuis des mois

Et tandis que Han et Biden ont tous deux souligné la nécessité d’un Conseil de sécurité de l’ONU élargi au-delà des cinq membres permanents – Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie – ni l’un ni l’autre n’ont pris d’engagements concrets, se méfiant de tout changement qui créerait davantage de soutien à l’ONU. autre côté.

« Les États-Unis n’ont pas présenté de modèle spécifique de réforme du Conseil qu’ils souhaitent défendre », a déclaré Richard Gowan, directeur de l’International Crisis Group de l’ONU. « La Chine a indiqué qu’elle serait ouverte à ce que les pays en développement obtiennent davantage de pouvoir au sein du Conseil, écartant encore une fois Berlin et Tokyo, même si ses préférences exactes ne sont pas claires. »

La Chine « essaie vraiment d’exploiter et de faire entendre la voix des pays du Sud ou des 152 pays en développement », a déclaré Taylah Bland, chercheuse à l’Asia Society Policy Institute.

« Il s’agit simplement d’essayer d’être une alternative à l’ordre mondial américain », a-t-elle ajouté. « Mais la manière exacte dont nous allons y parvenir n’a pas encore été définie. »

Reportage supplémentaire d’Igor Patrick