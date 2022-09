Le vice-président américain souffre d’une gaffe géographique

Kamala Harris a déclaré que les États-Unis étaient dans une “alliance solide” avec la Corée du Nord

Le vice-président américain Kamala Harris a salué le “alliance forte” entre les États-Unis et la Corée du Nord lors d’une visite dans la zone démilitarisée (DMZ) jeudi dans une gaffe.

« Les États-Unis partagent une relation très importante, qui est une alliance, avec la République de Corée du Nord », Harris a déclaré, nommant à tort la République de Corée, qui est le nom officiel de la Corée du Sud.

Harris a poursuivi, cette fois en nommant correctement le pays. “Je ne saurais trop dire que l’engagement des États-Unis dans la défense de la République de Corée est à toute épreuve”, a-t-il ajouté. dit-elle, ajoutant que « Dans le Nord, nous voyons une dictature brutale, des violations généralisées des droits de l’homme et un programme d’armement illégal qui menace la paix et la stabilité.”

KAMALA HARRIS : “Les États-Unis partagent une relation très importante, qui est une alliance avec la République de Corée du Nord.” pic.twitter.com/H2dI5UYOlo — Recherche RNC (@RNCResearch) 29 septembre 2022

Harris a prononcé son discours lors d’une visite à la DMZ, la ligne de démarcation fortifiée qui a divisé le Nord et le Sud depuis la fin de la guerre de Corée avec un accord d’armistice en 1953. Les tensions sur la péninsule coréenne ont augmenté ces derniers mois, avec un Le porte-avions américain est arrivé en Corée du Sud pour des exercices militaires la semaine dernière pour la première fois depuis 2017, après que des responsables américains ont averti que Pyongyang se préparait pour son premier essai nucléaire en cinq ans.

Le Nord a lancé mercredi deux missiles balistiques dans ses eaux orientales, et deux autres jeudi peu après le départ de l’avion de Harris pour Washington, a annoncé l’armée sud-coréenne. Un seul missile a également été lancé plus tôt cette semaine.

Les États-Unis maintiennent environ 28 000 soldats stationnés en Corée du Sud, et le Nord considère les exercices impliquant ces troupes et leurs homologues sud-coréens comme “provocations” et répétitions pour l’invasion.