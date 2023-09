Le vice-président américain « ne fait pas grand-chose » (Pelosi)

L’ancien président de la Chambre a hésité à dire que Kamala Harris était la « meilleure » colistière de Joe Biden en 2024.

L’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré que la personne qui occupe le poste de vice-président du pays ne peut pas faire grand-chose. Ses commentaires répondaient à la question de savoir si l’actuelle vice-présidente Kamala Harris était la meilleure personne pour Joe Biden lors des élections présidentielles américaines de 2024.

S’adressant mercredi à Anderson Cooper de CNN, Pelosi a été invitée à donner son avis sur Harris et sa performance à la Maison Blanche. En réponse, la députée a vanté le sens politique et les capacités de persuasion de Harris.

« Mais pensez-vous qu’elle soit la meilleure colistière ? » a demandé Cooper.

Pelosi a répondu que la seule chose qui comptait était que Joe Biden la croie, notant que Harris était « très politiquement astucieux » et « conforme aux valeurs du président. »

« Elle est vice-présidente des États-Unis. Et les gens me disent : « Eh bien, pourquoi ne fait-elle pas ceci ou cela ? Je dis : « Parce qu’elle est la vice-présidente. » C’est la description du poste. Vous ne faites pas grand-chose. » dit Pelosi.

Cependant, la députée a également reconnu que Harris avait exercé les fonctions de son poste – aussi limitées soient-elles – en représentant les États-Unis sur la scène mondiale et en étant un « source de force » dans l’administration.

La déclaration de Pelosi intervient alors que les spéculations sur les performances de la vice-présidente et son éventuel remplacement persistent depuis qu’elle a pris ses fonctions dans l’administration de Biden. Selon les données d’un sondage, ses taux d’approbation oscillent autour de 40 % depuis octobre 2021, tandis que l’insatisfaction n’a cessé de croître, se situant à 59 % dans la dernière enquête YouGov publiée plus tôt ce mois-ci.

Un rapport de Reuters publié en mars suggérait également que Biden lui-même était frustré par Harris, bien qu’il l’ait publiquement félicitée. Selon d’anciens responsables anonymes de la Maison Blanche cités par le média, Harris est souvent réticent à assumer certaines tâches en raison d’un « peur de gâcher » et Biden ne la considérait pas comme « quelqu’un qui enlève n’importe quoi de son assiette. »

Pendant ce temps, plusieurs acteurs hollywoodiens et donateurs politiques auraient également exhorté Biden à abandonner Harris en tant que vice-président et à choisir un nouveau candidat à la vice-présidence pour les élections de 2024, selon un rapport de CNN publié en mars.

Dans le même temps, les dirigeants du Parti démocrate ont apparemment été avertis que si Joe Biden abandonnait la prochaine course présidentielle, tout démocrate blanc qui envisagerait de se présenter contre Harris aux primaires serait considéré comme raciste par les femmes et les personnes de couleur au sein du parti. selon un rapport de NBC News plus tôt ce mois-ci.