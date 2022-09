Le vice-président américain Kamala Harris visite la frontière sud-coréenne après le lancement de missiles nord-coréens

La vice-présidente américaine Kamala Harris a visité la zone démilitarisée à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Harris a déclaré que les soldats américains et sud-coréens ont servi “côte à côte” pour protéger la région.

Les États-Unis ont environ 28 500 soldats stationnés en Corée du Sud.

Le vice-président américain Kamala Harris a visité jeudi la frontière fortement fortifiée de la Corée du Sud avec le Nord doté de l’arme nucléaire, dans le cadre d’un voyage visant à renforcer l’alliance de sécurité avec Séoul.

Pyongyang a effectué deux lancements de missiles balistiques interdits dans les jours précédant l’arrivée de Harris, poursuivant une série record de tests d’armes cette année.

À un poste d’observation au sommet d’une colline escarpée surplombant la Corée du Nord, Harris a regardé à travers de grosses jumelles tandis que des soldats américains et sud-coréens montraient des caractéristiques, y compris des défenses, dans la région.

“C’est si proche”, a-t-elle dit.

Harris a également visité le village de Panmunjom Truce – où le président américain de l’époque, Donald Trump, a rencontré Kim Jong Un du Nord en 2019 – et s’est entretenu avec des soldats américains au Camp Bonifas dans la zone de sécurité commune.

Du côté nord-coréen de la frontière à Panmunjom, des gardes en combinaison de matières dangereuses pouvaient être vus en train de regarder Harris voir la ligne de démarcation entre les deux pays – qui restent techniquement en guerre.

S’exprimant dans la zone démilitarisée (DMZ), Harris a déclaré que les soldats américains et sud-coréens “servaient côte à côte… pour maintenir la sécurité et la stabilité de cette région du monde”.

Elle a déclaré que l’engagement américain envers la défense de la Corée du Sud était “à toute épreuve”, ajoutant que les alliés étaient “alignés” dans leur réponse à la menace croissante posée par les programmes d’armement du Nord.

Les alliés veulent tous deux “une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne”, mais dans l’intervalle, ils sont “prêts à faire face à toute éventualité”, a-t-elle déclaré.

Les responsables sud-coréens et américains ont averti pendant des mois que Kim Jong Un se préparait à effectuer un autre essai nucléaire.

Harris a dénoncé “la dictature brutale de la Corée du Nord, les violations généralisées des droits de l’homme et un programme d’armement illégal qui menace la paix et la stabilité”.

Yoon parle

Washington a environ 28 500 soldats stationnés en Corée du Sud pour aider à la protéger du Nord, et les alliés mènent cette semaine un exercice naval conjoint à grande échelle dans une démonstration de force.

Le voyage de Harris dans la DMZ est susceptible d’exaspérer Pyongyang, qui a qualifié la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, de “pire destructeur de la paix internationale” lorsqu’elle s’est rendue à la frontière en août.

Harris est arrivée à Séoul après un voyage au Japon, où elle a assisté aux funérailles nationales de l’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe.

Plus tôt jeudi, Harris a rencontré le président Yoon Suk-yeol pour des discussions dominées par des questions de sécurité – bien que Séoul ait également fait part de ses inquiétudes concernant une nouvelle loi signée par le président américain Joe Biden qui supprime les subventions pour les voitures électriques construites en dehors des États-Unis, affectant les constructeurs automobiles coréens tels que Hyundai. et Kia.

Harris, la première femme vice-présidente américaine, a également rencontré ce que la Maison Blanche a qualifié de “femmes dirigeantes révolutionnaires” de Corée du Sud pour discuter des questions d’égalité des sexes, un sujet qu’elle a dit avoir abordé avec Yoon lors de leurs entretiens.

Yoon, qui s’est engagé à abolir le ministère de l’égalité des sexes de Séoul, a fait l’objet de critiques nationales pour le manque de femmes dans son cabinet.

Essai nucléaire?

Mercredi, l’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré que le prochain essai nucléaire nord-coréen pourrait avoir lieu dès le mois prochain, probablement après le prochain congrès du parti chinois mais avant les élections de mi-mandat américaines.

Le régime isolé a testé des armes nucléaires à six reprises depuis 2006, le plus récemment en 2017. Plus tôt ce mois-ci, il a modifié ses lois, se déclarant une puissance nucléaire “irréversible”.

Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul, a déclaré :

La menace croissante de missiles nucléaires de la Corée du Nord suscite des inquiétudes à Séoul quant à la fiabilité des engagements de défense de Washington.

Mais envoyer le super porte-avions USS Ronald Reagan et Harris en Corée du Sud démontre à la fois les capacités militaires et la volonté politique des États-Unis, a-t-il ajouté.

Pendant le mandat du président Yoon, Séoul et Washington ont intensifié les exercices militaires conjoints, qui, selon eux, sont purement défensifs. La Corée du Nord les considère comme des répétitions pour une invasion.

Au cours de son voyage, Harris a également évoqué la possibilité pour Séoul de travailler plus étroitement avec le Japon sur les questions de sécurité.

Séoul a annoncé jeudi qu’il organiserait des exercices anti-sous-marins trilatéraux avec le Japon et les États-Unis, les premiers exercices de ce type depuis 2017.

Des responsables sud-coréens ont déclaré ce week-end qu’ils avaient détecté des signes que Pyongyang pourrait se préparer à tirer un missile balistique lancé par un sous-marin.