Le vice-président américain Harris arrive en Thaïlande pour le sommet Asie-Pacifique

BANGKOK (AP) – La vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée jeudi en Thaïlande, où elle prévoit d’affirmer l’engagement de l’Amérique envers l’Asie du Sud-Est et de faire passer le message que la région peut compter sur les États-Unis.

La visite de Harris pour un sommet de deux jours sur la coopération économique Asie-Pacifique intervient juste après que le président américain Joe Biden a participé à un sommet d’Asie du Sud-Est au Cambodge et à des réunions du Groupe des 20 en Indonésie.

Elle et d’autres dirigeants de l’APEC devraient discuter de la guerre en Ukraine, de la montée en flèche de l’inflation, des pénuries alimentaires et énergétiques et d’une Chine plus affirmée. Le président chinois Xi Jinping assiste également au sommet, qui se déroule dans un lieu fortement gardé à Bangkok.

Harris remplace Biden, qui est retourné à Washington pour organiser le mariage de sa petite-fille à la Maison Blanche.

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré que les voyages en Asie du Sud-Est de Biden et Harris montrent l’approfondissement de l’engagement de l’Amérique dans la région, et que c’est un ami et un partenaire sur lequel on peut compter. Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat afin de parler plus librement.

Harris prononcera également un discours lors d’une conférence d’affaires en marge du sommet. Les responsables ont déclaré qu’elle définira les priorités du sommet de l’APEC de l’année prochaine, que les États-Unis accueilleront.

Les dirigeants des 21 pays et territoires de l’APEC, dont la mission officielle est de promouvoir l’intégration économique régionale, se réunissent officiellement à huis clos vendredi et samedi. La plupart des travaux de l’APEC sont techniques et progressifs, effectués par de hauts fonctionnaires et des ministres du Cabinet, couvrant des domaines tels que le commerce, le tourisme, la foresterie, la santé, l’alimentation, la sécurité, les petites et moyennes entreprises et l’autonomisation des femmes.

Au cours du week-end, Harris aura des entretiens avec le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha qui devraient se concentrer sur l’élargissement de la coopération sur le changement climatique, l’énergie propre et le développement durable. Ils peuvent également discuter de la situation au Myanmar, où la violence s’est intensifiée depuis que l’armée a pris le pouvoir l’année dernière.

Elle animera une table ronde avec des militants et des chefs d’entreprise sur le changement climatique et la région du Mékong avant de partir pour les Philippines.

Biden a eu des entretiens très attendus avec le président chinois Xi lors du sommet du G-20 plus tôt cette semaine au cours desquels ils ont tenté de gérer leurs différences, y compris sur Taiwan, que la Chine revendique comme son propre territoire. Ils ont exprimé une « conviction partagée » que l’utilisation ou même la menace d’utilisation d’armes nucléaires dans la guerre en Ukraine était « totalement inacceptable », a déclaré Biden.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle avait également convenu de reprendre la coopération sur une série de défis mondiaux communs, notamment le changement climatique, la santé et la stabilité alimentaire. Pékin avait rompu ces contacts en signe de protestation après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan en août.

Le journaliste d’Associated Press Christopher Megerian à Washington, DC, a contribué à ce rapport.

Krutika Pathi, L’Associated Press