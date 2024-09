Le vice-président affirme que la mort d’une femme après un avortement retardé montre les conséquences des actions de Trump

WASHINGTON — vice-président Kamala Harris a déclaré mardi que la mort d’une jeune mère géorgienne décédée après avoir attendu 20 heures qu’un hôpital traite ses complications liées à une pilule abortive montre les conséquences d’une Donald Trump actes.

La mort d’Amber Thurman, premier rapport lundi par ProPublicas’est produite seulement deux semaines après l’adoption de l’interdiction stricte de l’avortement en Géorgie en 2022, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler le droit à l’avortement à l’échelle nationale. Trump a nommé trois des juges qui ont pris cette décision et a déclaré à plusieurs reprises il estime que les États devraient décider des lois sur l’avortement.

« Cette jeune mère devrait être en vie, élever son fils et poursuivre son rêve d’entrer dans une école d’infirmières », a déclaré Harris dans un communiqué. « Des femmes se vident de leur sang dans les parkings, sont refoulées des services d’urgence et perdent leur capacité à avoir à nouveau des enfants. On dit aux victimes de viol et d’inceste qu’elles ne peuvent pas prendre de décisions sur ce qui va se passer avec leur corps. Et maintenant, des femmes meurent. Ce sont les conséquences des actions de Donald Trump. »

Harris devrait continuer à mettre en avant le cas de Thurman alors que les démocrates tentent d’utiliser la question de l’accès à l’avortement pour motiver les électrices.

Le gouvernement fédéral a déterminé que des dizaines des femmes enceintes ont été illégalement refoulées des services d’urgence, et le nombre de cas a augmenté dans les États où l’avortement est interdit, comme le Texas et le Missouri, suite à la décision de la Cour suprême. Rapport de l’Associated Press Des femmes ont été abandonnées à leur sort pour faire une fausse couche dans les toilettes publiques, ont attendu dans leur voiture pour être soignées ou ont été sommées par leur médecin de se faire soigner ailleurs. Des femmes ont développé des infections ou ont perdu une partie de leur système reproducteur après que les hôpitaux des États où l’avortement est interdit ont retardé les avortements d’urgence.

La mort de Thurman est le premier cas rapporté publiquement d’une femme mourant à cause de soins tardifs.

L’équipe de campagne de Trump a déclaré mardi que la faute incombait à l’hôpital pour ne pas avoir fourni de traitement vital.

« Le président Trump a toujours soutenu les exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère, comme le prévoit la loi géorgienne », a déclaré Karoline Leavitt, attachée de presse de Trump, dans un communiqué envoyé par courriel. « Avec ces exceptions en place, on ne comprend pas pourquoi les médecins n’ont pas agi rapidement pour protéger la vie d’Amber Thurman. »

Le cas de Thurman est en cours d’examen par la commission de mortalité maternelle de l’État. L’hôpital de banlieue d’Atlanta qui aurait retardé son traitement n’a pas été cité par le gouvernement fédéral pour ne pas avoir fourni de traitement stabilisant à une patiente enceinte au cours des deux dernières années, selon un examen des documents fédéraux par l’AP.

Thurman a demandé de l’aide à l’hôpital pour des complications liées à la prise d’une pilule abortive deux semaines après que le gouverneur de Géorgie Brian Kemp a signé une loi qui interdit en grande partie l’avortement et criminalise sa pratique. Même lorsque Thurman a développé une septicémie, a rapporté ProPublica, les médecins de l’hôpital n’ont pas évacué le tissu fœtal restant dans son utérus avec une procédure appelée dilatation et curetage, ou D&C. Elle est morte sur la table d’opération, peu après avoir demandé à sa mère de s’occuper de son fils de 6 ans. ProPublica a déclaré qu’elle publierait un autre rapport sur un décès lié à l’avortement dans les prochains jours.

Les démocrates et les défenseurs du droit à l’avortement se sont emparés du rapport, affirmant qu’il prouve que la santé des femmes souffre des interdictions draconiennes de l’avortement, un point que les défenseurs anti-avortement ont rejeté et qualifié de désinformation.

« Nous avons en fait la preuve tangible de quelque chose que nous savions déjà : l’interdiction de l’avortement peut tuer des gens », a déclaré lundi Mini Timmaraju, présidente de Reproductive Freedom for All.

___ Geoff Mulvihill, journaliste de l’Associated Press à Cherry Hill, dans le New Jersey, a contribué à cet article.