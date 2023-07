Le vice-Premier ministre finlandais s’excuse pour ses propos racistes

Riikka Purra a refusé de démissionner suite à la découverte de ses commentaires controversés en ligne

Le vice-Premier ministre finlandais d’extrême droite Riikka Purra a présenté des excuses pour « Commentaires stupides sur les réseaux sociaux » elle a écrit il y a 15 ans qui contenait un torrent de déclarations racistes et violentes visant les immigrés et d’autres minorités.

Purra, qui dirige le parti nationaliste et anti-immigration Finlandais, arrivé deuxième lors des élections d’avril dans le pays nordique, faisait partie des membres de son parti qui ont obtenu des postes clés au sein du nouveau gouvernement conservateur dirigé par le Premier ministre Petter Orpo.

Purra, qui est ministre des Finances de la Finlande en plus d’être sa chef adjointe, a déclaré dans des messages sur Twitter qu’elle était « pas une personne parfaite » et qu’elle a « les erreurs commises, » après que les articles de blog offensants qu’elle avait rédigés aient été découverts par les médias finlandais.

« S’ils me donnaient une arme, il y aurait des cadavres dans un train de banlieue, » Purra a écrit dans un post-daté du 25 septembre 2008, apparemment en opposition aux personnes issues de l’immigration qu’elle a observées dans un train. Un autre post mentionné « Singes turcs », tandis que l’un contenait également une insulte raciale finlandaise en référence aux Noirs qu’elle a vus vendre des articles dans la rue lors de sa visite à Barcelone.

Purra n’a pas initialement revendiqué la responsabilité des articles de blog, mais a admis mardi qu’elle en était l’auteur, soulignant que son point de vue avait changé au cours des années qui ont suivi. « Je n’accepte aucune forme de violence, de racisme ou de discrimination », dit-elle.

« Notre politique d’immigration est légitime et légale, et il n’y a rien de mal ou de suspect là-dedans », elle a ajouté.

Le Premier ministre finlandais Orpo a tweeté mardi que les excuses de Purra avaient frappé « la bonne solution » et que le gouvernement du pays, qui en est encore à ses balbutiements, « ne tombera pas ici » malgré la condamnation de l’opposition et de certaines personnalités de la coalition. La coalition d’Orpo est composée de politiciens de quatre partis et a promis des règles d’immigration plus strictes dans le cadre de son programme pour le gouvernement.

S’exprimant lors du sommet de l’OTAN en Lituanie, dont les propos ont été rapportés par le Guardian mardi, le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré que son gouvernement « Il serait sage d’avoir une tolérance zéro claire pour le racisme. »

Le mois dernier, le collègue du Parti finlandais de Purra, Vilhelm Junnila, a démissionné de son poste de ministre de l’Économie après qu’il est apparu qu’il avait fait des commentaires sympathiques sur Adolf Hitler lors d’un discours lors d’un événement auquel assistaient des néonazis. Il a également appelé à des avortements massifs en Afrique pour atténuer la crise climatique.

La semaine dernière, la ministre finlandaise de l’Intérieur, Mari Rantanen – également du parti finlandais – a été contrainte de démentir les informations des médias selon lesquelles elle souscrivait à une théorie du complot selon laquelle les Finlandais seraient « remplacés » par d’autres races.