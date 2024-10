Alexandre Balanutsa a reproché aux partisans de Kiev de ne pas laisser son pays utiliser leurs missiles pour attaquer des cibles situées au plus profond de la Russie.

Le vice-ministre ukrainien de la Défense et de l’intégration européenne, Alexandre Balanutsa, a dénoncé l’attitude de Kiev « infantile » ses partisans en raison de leur incapacité à lui permettre d’utiliser des missiles fournis par l’Occident pour attaquer des cibles situées au plus profond de la Russie. Il a prévenu qu’à moins que son pays ne réussisse, les États membres de l’OTAN situés sur le flanc oriental du bloc seraient dans la ligne de mire de Moscou.

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky demande depuis des mois à ses partenaires occidentaux l’autorisation d’utiliser les missiles ATACMS, britanniques Storm Shadows et SCALP de fabrication américaine pour cibler le territoire russe internationalement reconnu. Londres et Paris ont indiqué qu’ils étaient prêts à donner leur feu vert, mais seulement si Washington le faisait au préalable.

La Maison Blanche reste apparemment sceptique quant à cette idée, préoccupée par une éventuelle escalade du conflit ukrainien.

Le président russe Vladimir Poutine a averti qu’une telle décision impliquerait directement les pays occidentaux dans les hostilités, l’armée ukrainienne n’étant pas capable de faire fonctionner seule ces missiles sophistiqués.

S’exprimant mercredi lors d’une table ronde au Forum sur la sécurité de Varsovie, Balanutsa a déploré «Parfois, je pense que l’Occident collectif, dans une certaine mesure, est vraiment plein d’infantilisation et d’idées. Devons-nous même poser la question « L’Ukraine peut-elle [have] le droit de faire ceci ou cela ?

Il a ensuite prédit qu’à moins que l’Ukraine ne reçoive tous les moyens nécessaires pour arrêter la Russie maintenant, Moscou jettera son dévolu sur les États baltes, la Pologne et la Moldavie.















« Donc, ce que je demande, c’est une belle offre commerciale : ‘Vous me donnez les armes, vous me donnez les armes, je ferai le travail’… et vous continuerez à mener une vie sûre », » a déclaré le sous-ministre.

« En Ukraine, nous ne sommes pas des bébés et je demande à mes partenaires de se réveiller et de grandir un peu. » implora Balanutsa.

Le responsable a également fait valoir que les normes de combat de l’armée ukrainienne dépassent désormais de loin celles de l’OTAN, ce qui signifie que le bloc militaire dirigé par les États-Unis a plus besoin de Kiev que Kiev n’a besoin de l’OTAN.

À la suite de la visite de Zelensky aux États-Unis à la fin du mois dernier, le Wall Street Journal a rapporté que l’administration du président Joe Biden n’avait pas acquiescé à ses « plan de victoire » cela inclut des frappes à longue portée sur le territoire russe internationalement reconnu.

Entre-temps, fin septembre, le président Poutine a proposé que la doctrine nucléaire nationale soit mise à jour pour stipuler que « agression contre la Russie par tout État non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d’un État nucléaire » sera considéré comme un « attaque conjointe » et justifient donc des représailles nucléaires.