Des gens se tiennent devant le Centre international de congrès et d’expositions de Zamra, où plusieurs explosions se sont produites lors d’un rassemblement religieux des Témoins de Jéhovah, un groupe chrétien, à Kochi, en Inde, le 29 octobre 2023. REUTERS/Sivaram V/photo de fichier Acquérir des droits de licence

THIRUVANANTHAPURAM, Inde, 31 octobre (Reuters) – La police du Kerala a ouvert mardi une enquête contre le vice-ministre indien des Technologies de l’information, accusé d’avoir attisé la haine religieuse sur les réseaux sociaux après l’attentat à la bombe lors d’une convention des Témoins de Jéhovah dans cet État du sud.

Des bombes artisanales ont explosé, tuant trois personnes et en blessant 50 autres lors de l’attaque de dimanche qui visait un événement de trois jours organisé par le mouvement religieux chrétien à quelques kilomètres au nord-est de la ville de Kochi.

Plus de 2 000 personnes assistaient à la convention dans cet État où les Témoins de Jéhovah sont très présents.

La police a arrêté un homme après qu’il ait publié une vidéo revendiquant la responsabilité de l’attaque, accusant le groupe religieux d’être antinational.

Quelques heures après les explosions, Rajeev Chandrashekhar, ministre du gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, a condamné l’explosion dans un article sur les réseaux sociaux, accusant ensuite le parti communiste au pouvoir au Kerala d’apaiser les organisations radicales telles que le groupe militant islamiste palestinien Hamas.

Chandrashekhar a utilisé la citation de 2011 de l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton : « Vous ne pouvez pas garder des serpents dans votre jardin et vous attendre à ce qu’ils mordent uniquement vos voisins. Vous savez, ces serpents finiront par se retourner contre quiconque les a dans le jardin » et a utilisé hashtags #HamasTerrorists et #KochiTerrorAttacks.

La semaine dernière, l’ancien chef du Hamas, Khaled Mashal, s’est adressé virtuellement à un rassemblement organisé par un groupe musulman local au Kerala appelant à la solidarité avec Gaza, ont rapporté les médias.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a déclaré que le parti nationaliste hindou de Modi tentait de déstabiliser l’État, qui abrite des millions d’hindous, de musulmans et de chrétiens.

Vijayan a déclaré que les allégations de Chandrashekhar selon lesquelles le gouvernement du Kerala avait autorisé les manifestations contre Israël étaient fausses.

L’assistant de Chandrashekhar a déclaré à Reuters que l’affaire pénale déposée par la police du Kerala serait traitée par l’avocat du ministre.

Écrit par Rupam Jain ; Montage par Simon Cameron-Moore

